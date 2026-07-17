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Madrid encabeza las inversiones reales del Estado en 2025 con un 21 %

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Madrid, 17 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid es la que más inversiones reales recibió del Estado en 2025, con 3.217 millones de euros, lo que supone un 20,9 % del total regionalizable, por delante de la Comunitat Valenciana (11,3 %), Andalucía (10,5 %) y Galicia (10,3 %).

Cataluña ocupa el cuatro lugar, con 1.321 millones de euros, un 8,6 % del total.

Así se desprende de los datos de distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2025 recopilados por la Intervención General de la Administración del Estado y a los que ha tenido acceso EFE.

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De acuerdo con esos datos, marcados por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio, la suma de las inversiones reales del sector público estatal fue de 25.764 millones de euros, que incluyen las de la Administración General del Estado, los organismos autónomos y otras entidades, el sector público administrativo y el sector público empresarial.

Más de la mitad de esas inversiones no son regionalizables por diversas razones (se ejecutan en el extranjero o por parte de servicios centrales de la administración, por ejemplo), de modo que el total regionalizable es de 15.369 millones de euros.

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Tras Madrid, Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia y Cataluña, se sitúan Castilla y León, con 1.221 millones, Murcia con 936, Aragón con 716 y Castilla-La Mancha con 676.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas y en millones de euros, las inversiones territorializadas del sector público estatal en 2025, distinguiendo en cada uno de los cuatro apartados descritos anteriormente: AGE (Administración General del Estado), OO.AA (Organismos Autónomos y resto de entidades), sector público administrativo y sector público empresarial y la suma de todos ellos.

La última columna muestra el porcentaje que corresponde a cada territorio respecto al total regionalizable (15.368,80 millones de euros), es decir el total de las inversiones reales excepto las de servicios centrales, las no regionalizables y las destinadas al extranjero.

AGE

OO.AA.

SECTOR PÚB. ADM.

SECTOR PÚB. EMP.

TOTAL

%

AND

626,76

100,26

1,22

891,51

1.619,76

10,5

AST

134,59

15,99

0,05

139,19

289,82

1,9

ARA

282,22

39,45

0,58

394,35

716,60

4,7

BAL

25,97

9,76

2,09

217,97

255,79

1,7

CAN

57,14

8,47

10,36

151,89

227,86

1,5

CNT

160,34

6,67

0,08

132,08

299,18

1,9

CYL

605,86

52,37

4,45

559,11

1.221,79

7,9

CLM

385,44

53,24

6,41

231,39

676,47

4,4

CAT

201,19

16,64

28,22

1.075,11

1.321,16

8,6

CVA

512,55

136,82

0,84

1.087,57

1.737,78

11,3

GAL

991,67

31,69

2,02

554,40

1.579,77

10,3

EXT

219,29

35,58

0,08

189,37

444,32

2,9

MAD

1.478,12

571,42

30,19

1.138,00

3.217,73

20,9

MUR

414,10

55,20

0,23

467,25

936,78

6,1

NAV

7,91

2,34

0,42

177,81

188,48

1,2

PVA

37,71

2,59

0,14

452,37

492,82

3,2

LRI

50,65

4,34

0,03

36,67

91,70

0,6

CEU

17,89

5,50

0,00

12,22

35,60

0,2

MEL

6,25

5,28

0,01

3,85

15,39

0,1

SCE

450,54

86,30

536,84

EXT

611,86

24,98

181,58

818,42

NOR

7.476,56

399,01

1,90

1.162,70

9.040,17

TOT

14.754,61

1.663,90

89,33

9.256,38

25.764,22

TOT REG

6.215,65

1.153,61

87,83

7.912,10

15.368,79

EFE

arb/esv/jls/aam

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