Madrid encabeza las inversiones reales del Estado en 2025 con un 21 %

Madrid, 17 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid es la que más inversiones reales recibió del Estado en 2025, con 3.217 millones de euros, lo que supone un 20,9 % del total regionalizable, por delante de la Comunitat Valenciana (11,3 %), Andalucía (10,5 %) y Galicia (10,3 %).
Cataluña ocupa el cuatro lugar, con 1.321 millones de euros, un 8,6 % del total.
Así se desprende de los datos de distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2025 recopilados por la Intervención General de la Administración del Estado y a los que ha tenido acceso EFE.
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De acuerdo con esos datos, marcados por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio, la suma de las inversiones reales del sector público estatal fue de 25.764 millones de euros, que incluyen las de la Administración General del Estado, los organismos autónomos y otras entidades, el sector público administrativo y el sector público empresarial.
Más de la mitad de esas inversiones no son regionalizables por diversas razones (se ejecutan en el extranjero o por parte de servicios centrales de la administración, por ejemplo), de modo que el total regionalizable es de 15.369 millones de euros.
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Tras Madrid, Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia y Cataluña, se sitúan Castilla y León, con 1.221 millones, Murcia con 936, Aragón con 716 y Castilla-La Mancha con 676.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas y en millones de euros, las inversiones territorializadas del sector público estatal en 2025, distinguiendo en cada uno de los cuatro apartados descritos anteriormente: AGE (Administración General del Estado), OO.AA (Organismos Autónomos y resto de entidades), sector público administrativo y sector público empresarial y la suma de todos ellos.
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La última columna muestra el porcentaje que corresponde a cada territorio respecto al total regionalizable (15.368,80 millones de euros), es decir el total de las inversiones reales excepto las de servicios centrales, las no regionalizables y las destinadas al extranjero.
AGE
OO.AA.
SECTOR PÚB. ADM.
SECTOR PÚB. EMP.
TOTAL
%
AND
626,76
100,26
1,22
891,51
1.619,76
10,5
AST
134,59
15,99
0,05
139,19
289,82
1,9
ARA
282,22
39,45
0,58
394,35
716,60
4,7
BAL
25,97
9,76
2,09
217,97
255,79
1,7
CAN
57,14
8,47
10,36
151,89
227,86
1,5
CNT
160,34
6,67
0,08
132,08
299,18
1,9
CYL
605,86
52,37
4,45
559,11
1.221,79
7,9
CLM
385,44
53,24
6,41
231,39
676,47
4,4
CAT
201,19
16,64
28,22
1.075,11
1.321,16
8,6
CVA
512,55
136,82
0,84
1.087,57
1.737,78
11,3
GAL
991,67
31,69
2,02
554,40
1.579,77
10,3
EXT
219,29
35,58
0,08
189,37
444,32
2,9
MAD
1.478,12
571,42
30,19
1.138,00
3.217,73
20,9
MUR
414,10
55,20
0,23
467,25
936,78
6,1
NAV
7,91
2,34
0,42
177,81
188,48
1,2
PVA
37,71
2,59
0,14
452,37
492,82
3,2
LRI
50,65
4,34
0,03
36,67
91,70
0,6
CEU
17,89
5,50
0,00
12,22
35,60
0,2
MEL
6,25
5,28
0,01
3,85
15,39
0,1
SCE
450,54
86,30
536,84
EXT
611,86
24,98
181,58
818,42
NOR
7.476,56
399,01
1,90
1.162,70
9.040,17
TOT
14.754,61
1.663,90
89,33
9.256,38
25.764,22
TOT REG
6.215,65
1.153,61
87,83
7.912,10
15.368,79
EFE
arb/esv/jls/aam
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