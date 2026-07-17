Luis de la Fuente: “Firmaría llegar todos los años a una final y perderla”

Nueva York (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró, antes de afrontar la final del Mundial ante Argentina el próximo 19 de julio, que “firmaría llegar todos los años a una final del Mundial y perderla”, ya que, en su opinión, lo “importante” es “estar en disposición de ganar”.

“Ya es un lujo y privilegio estar en la final. Lo importante es llegar a una final y estar en disposición de ganar. Firmaría llegar todos los años a una final y perderla. Llegar a la final tiene mucha importancia y pelear por ganar. Pelearemos con nuestras armas y nuestras virtudes, minimizando al rival, que es una gran selección con una espectacular racha. Vamos a disfrutar el momento y reconocernos a nosotros para tener opciones de ganar”, dijo en rueda de prensa. EFE

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