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Los incendios forestales en la provincia de Huesca evolucionan favorablemente

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Zaragoza, 17 jul (EFE).- Los incendios forestales declarados este jueves en la provincia de Huesca, en Jánovas, Peña Montañesa, Castansea y La Fueva, evolucionan favorablemente.

Según han informado desde el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), los incendios de Jánovas, Castanesa y La Fueva se encuentran en proceso de estabilización, mientras que el de Peña Montañesa continúa activo. Este viernes trabajarán sobre el terreno una brigada helitransportada del operativo Infoar y cuadrillas terrestres, que serán trasladadas en helicóptero para continuar las labores de control del incendio y atender posibles reproducciones en el resto de focos. EFE

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