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La princesa y la infanta Sofía conocen el día a día de cuatro jóvenes con discapacidad

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Madrid, 17 jul (EFE).- La princesa Leonor y la infanta Sofía han mantenido este viernes un encuentro con cuatro jóvenes con discapacidad, que han compartido con las hijas de los reyes cómo es su día a día y las dificultades que han de afrontar, según ha informado la Casa Real.

Un encuentro que ha tenido lugar en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde la princesa de Asturias y su hermana menor han conocido cómo Angie Lei, Fernando Castro, Isabela Arias y Álvaro Gonzalo, de entre 17 y 23 años, son un reflejo de lo que es la discapacidad.

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Con ellos han hablado de realidades como el autismo, la parálisis cerebral, las displasias esqueléticas que causan enanismo, la discapacidad visual o el daño cerebral adquirido y que confluyen con otras circunstancias sociales o vitales como el género, la situación de migración o las grandes necesidades de apoyo.

Durante esta charla en el comedor de la Residencia de Estudiantes de Madrid, los jóvenes les han explicado las barreras y asuntos pendientes que deben abordarse desde todas las áreas de la sociedad, así como los retos que hay que afrontar para que la juventud con discapacidad transite por espacios de regularidad, de inclusión y de derechos en los que pueda compartir entre iguales y desarrollarse con plenitud.

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Dos de los jóvenes que han hablado con la princesa de Asturias y la infanta Sofía han sido beneficiarios en alguna edición del programa 'Reina Letizia para la Inclusión' que desarrolla el Real Patronato sobre Discapacidad.

Esta convocatoria del organismo público otorga ayudas directas de hasta 10.000 euros por persona para sufragar todos los apoyos que precisen del estudiantado con discapacidad para desarrollar su proyecto formativo tal y como lo habían concebido y con todas las garantías de equidad y de accesibilidad.

También este viernes, los reyes recibieron en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que han presentado un balance de los dos años transcurridos desde la reforma del artículo 49 de la Constitución.

La reforma de 2024 fue la primera de carácter social de la Constitución y supuso un hito para las personas con discapacidad y sus familias, al consagrar un enfoque basado en los derechos humanos, la inclusión y la igualdad real.

Durante la audiencia, el CERMI ha informado a Felipe VI y la reina Letizia de los avances y los retos pendientes para que el mandato constitucional se traduzca plenamente en mejoras efectivas en la vida, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. EFE

(foto) (vídeo)

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