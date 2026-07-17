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La ampliación de capital de 101 millones del Atleti irá a fichajes y la Ciudad del Deporte

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Madrid, 17 jul (EFE).- La ampliación de capital de 101.068.366 de euros que acometerá el Atlético de Madrid en la junta general extraordinaria de accionistas convocada para el 7 y 8 de agosto se destinará “tanto al mercado de jugadores como a seguir construyendo” la Ciudad del Deporte, según explicó Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club.

“El dinero de la ampliación de capital por importe de 100 millones de euros lo vamos a destinar tanto al mercado de jugadores como a seguir construyendo nuestra Ciudad del Deporte, que, de alguna manera, no tengo duda, va a cambiar la historia del Atlético de Madrid”, explicó durante una entrevista este viernes a los medios oficiales de la entidad.

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El consejero delegado del Atlético, que recordó que el club ha invertido 50 millones de euros en “mejorar la experiencia, la seguridad y los servicios” para sus aficionados en el estadio Metropolitano, expuso que no ha “sufrido prácticamente ningún cambio” en su gestión la llegada del fondo Apollo Sports Capital como accionista mayoritario.

Es “el mismo sistema de reportes” que tenía con los “accionistas anteriores”, según repasó Gil Marín.

“Desde la primera reunión que tuve con ellos siempre manifestaron lo mismo. Ellos no eran gestores, invertían dinero de terceros y lo invertían en activos que tuvieran gestión. Se dedican principalmente como fondo a deuda y cuando entran en el accionariado de una compañía buscan una gestión, que es lo que ha pasado con la continuidad tanto de Enrique (Cerezo, presidente) como mía y con el equipo de directores que yo tengo”, expuso.

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“La relación es perfecta, los resultados estoy convencido de que van a seguir siendo buenos tanto para los accionistas como para los aficionados y ese es el trabajo esencial y que ellos más valoran: poner de alguna manera un punto de equilibrio entre la gestión de la pasión del aficionado, de un vestuario y de la cuenta de resultados. Y en el equilibrio de esos tres pilares está la esencia de que el club siga creciendo”, afirmó.

Para la nueva temporada, Gil Marín valoró que se siente “reconocido e ilusionado”.

“Me veo con la necesidad de terminar un proyecto que empezamos hace mucho tiempo: ver compitiendo siempre entre los grandes al Atlético de Madrid, con unas infraestructuras que muy pocos tienen en el mundo, ver al Atlético de Madrid con una masa social increíble en cuanto a cantidad y calidad, ver las franquicias del Atlético en Canadá, México y Ecuador trabajando con la pasión de defender unos colores y esa es de alguna manera mi ilusión actual”, concluyó. EFE

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