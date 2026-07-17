Jóvenes con discapacidad comparten con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía las dificultades de su día a día

Un grupo de jóvenes con discapacidad se ha reunido este viernes en la Residencia de Estudiantes de Madrid con la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía para exponerles cómo es su día a día y las dificultades a las que se enfrentan en sus vidas, según ha informado Zarzuela.

Durante la charla con Angie Lei, Fernando Castro, Isabela Arias y Álvaro Gonzalo, de entre 17 y 23 años, estos les han expuesto las barreras y asuntos pendientes que deben abordarse desde todas las áreas de la sociedad y más en concreto sobre los retos para que la juventud con discapcidad "pueda compartir entre iguales y desarrollarse con plenitud".

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En las imágenes difundidas por Zarzuela se ve a las dos hermanas conversando con ellos e interesándose por cómo les afecta su discapacidad y por sus estudios, que en el caso de uno de ellos, Asperger, comparte con la Infanta Sofía, ya que también estudia Relaciones Internacionales.

Los cuatro jóvenes, según ha explicado la Casa del Rey, son un reflejo del ecosistema diverso que es la discapacidad, con realidades como el autismo, la parálisis cerebral, las displasias esqueléticas que causan enanismo, la discapacidad visual o el daño cerebral adquirido y que confluyen con otras circunstancias sociales o vitales como el género, la situación de migración o las grandes necesidades de apoyo.

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Dos de ellos, ha precisado Zarzuela, han sido beneficiarios en alguna edición del programa "Reina Letizia para la Inclusión" que desarrolla el Real Patronato sobre Discapacidad.

Esta iniciativa otorga ayudas directas de hasta 10.000 euros por persona para sufragar todos los apoyos que precisen los estudiantes con discapacidad para desarrollar su proyecto formativo tal y como lo habían concebido y con todas las garantías de equidad y de accesibilidad.

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El encuentro, que no figuraba en la agenda oficial de la Familia Real, ha tenido lugar después de la recepción en el Palacio de la Zarzuela que han brindado los Reyes junto a sus hijas al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido.

Tanto la Princesa de Asturias como la Infanta Leonor cursaron el Bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, que forma parte de la red Colegios del Mundo Unido.

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