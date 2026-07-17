Hoy será noticia. Sábado, 18 de julio

INCENDIOS FORESTALES

El viento complica los fuegos en Orés (Zaragoza) y Guadalajara, con el de Madrid estable

Madrid (EFE).- Las altas temperaturas, el viento y un terreno forestal excesivamente reseco complican la lucha contra los incendios que se reproducen por varias zonas del país, afectando con especial gravedad el de Orés (Zaragoza), con 12.600 hectáreas calcinadas, y el de La Mierla (Guadalajara), que ya ha arrasado 2.000 hectáreas.

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Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, el fuego de Lozoyuela ya está estabilizado y no hay poblaciones confinadas, tras haber quemado unas 770 hectáreas. Las condiciones meteorológicas predisponen además a que se recrudezca la situación de los incendios el fin de semana.

PARTIDOS PP

El PP presenta sus candidatos a las municipales de 2027

Santiago de Compostela (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura junto al presidente del partido en Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027.

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El PP ha comunicado este viernes que en las próximas elecciones municipales de 2027 cambiará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras que los 30 que son alcaldes repetirán. Los cambios son en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.

PARTIDOS CATALUÑA

JxCat y Catalunya en Comú celebran sus consells nacionals

Barcelona (EFE).- Dos días después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía, JxCat celebra una reunión de su consell nacional, en el que interviene el secretario general del partido, Jordi Turull.

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Catalunya en Comú celebra también hoy un consell nacional para abordar la actualidad política, en el que intervienen la coordinadora nacional del partido Gemma Tarafa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el alcaldable por Barcelona, Gerardo Pisarello.

FÚTBOL MUNDIAL 2026

El Mundial desata búsqueda de vuelos a la final y pone en el mapa a países como Cabo Verde

Madrid (EFE).- El Mundial de Fútbol 2026, cuya final entre España y Argentina se celebra este domingo en Nueva York, ha disparado las búsquedas de vuelo a esa ciudad y también de alojamiento, pero también ha puesto en el mapa turístico a países como Cabo Verde o Senegal, revelaciones del torneo.

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La plataforma Booking.com destaca que el aumento de búsquedas registrado en Nueva York para este fin de semana es del 132 %, un dato que provoca que la ciudad de los rascacielos se sitúe como el destino más buscada del mundo en esa web estos días, según los datos de la compañía.

MÚSICA STING

Sting clausura este sábado Icónica Santalucía Sevilla Fest tras mes y medio de conciertos

Sevilla (EFE).- El británico Sting clausura este sábado la edición de 2026 de Icónica Santalucía Sevilla Fest tras un mes y medio de conciertos en la Plaza de España que han reunido a Aitana, Lola Índigo, Lenny Kravitz, Romeo Santos, Marilyn Manson, Juan Luis Guerra, Jamiroquai o The Prodigy.

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La cita pondrá "el broche de oro" a la edición de este año con su gira STING 3.0 World Tour, acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el batería Chris Maas, y supone el primer concierto que Sting ofrece en Sevilla. El ex de Police hará un repaso de su carrera y canciones más conocidas así como "tesoros" menos famosos de su pasado revisados "bajo el prisma urgente, potente y preciso de un trío eléctrico", han detallado desde la organización.

MAR MÚSICAS

María Arnal y Monsieur Periné: electrónica, experimentación y tradición

Cartagena (EFE).- La catalana María Arnal y los colombianos Monsieur Periné protagonizan este sábado la segunda jornada del festival La Mar de Músicas de Cartagena con un concierto doble en el que desplegarán su particular visión de la música electrónica, la experimentación vocal y la dimensión cosmopolita en constante diálogo con la tradición.

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María Arnal (Badalona, 1987) será la primera en subir al escenario del auditorio del Parque Torres, sobre la bahía de Cartagena, para poner en escena la que está considerada una de las voces más singulares de la música contemporánea española.Tras su debut junto a Marcel Bagés en 2017, su trabajo ha explorado nuevas formas de diálogo entre tradición, electrónica y experimentación vocal, desde el convencimiento de que la canción debe convivir con la investigación sonora y la tecnología, dando como resultado una música profundamente emocional y a la vez innovadora.

EL TIEMPO

Este sábado, tormentas con granizo en el sureste y máximas superiores a 40ºC en Andalucía

Madrid (EFE).- Este sábado son probables las tormentas y los chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular, una jornada en la que se esperan temperaturas significativamente elevadas en buena parte del país, por encima de los 35ºC en la mitad sureste y Baleares y de los 40ºC en puntos de Andalucía.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados, a excepción del norte de Galicia y el área cantábrica, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos, donde son probables los bancos de niebla matinales. También se espera calima en la mitad sureste de la península y Baleares. Posibles chubascos y tormentas vespertinas ocasionales en zonas del interior noroeste y en el tercio oriental peninsular; se espera que sean más intensos y que vayan acompañados de granizo en regiones del interior de Murcia, Comunidad Valenciana y el sureste de Castilla-La Mancha.

EFE

fp