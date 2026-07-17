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Feijóo enmarca en el "sarcasmo" el artículo de Rajoy: "Como él mismo diría, hay bromas que hacen gracia y otras que no"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enmarcado en el "sarcasmo" el artículo del expresidente Mariano Rajoy asegurando que la selección francesa tiene un "altísimo nivel", "eso sí, sin franceses". A su entender, lo que le parece "sorprendente y frívolo" es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dedique más tiempo a responder a Rajoy que en pronunciarse sobre las conductas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por varios delitos.

"Lo enmarco dentro de unos artículos que se han entendido, desde hace años, como deportivos y humorísticos. Como él mismo diría, hay bromas que hacen gracia y otras que no", ha declarado Feijóo en una entrevista en el diario 'Marca', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado expresamente qué le ha parecido la polémica por esa columna en 'El Debate' con motivo del Francia-España del Mundial de Fútbol 2026.

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Feijóo ha censurado que el Gobierno dedique más tiempo a responder a un expresidente como Rajoy "por un artículo deportivo lleno de sarcasmo, que al problema de otro, como Zapatero, cuando por primera vez en la democracia un expresidente se ha sentado en un banquillo por conductas individuales que afectan a seis delitos". "Dicho esto, lo importante es que ganamos a Francia", ha zanjado.

El propio Rajoy aprovechó su artículo del martes --tras la victoria de España sobre Francia-- para recriminar al Gobierno que busque "distraer la atención" con sus palabras sobre la selección francesa, al tiempo que cargó contra las "autoridades" que prefieren "chivarse a un ministro extranjero" o "hacer una reverencia a un primer ministro" para generar "ruido". "Ellos no piden perdón por nada", contestó.

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"UNA FINAL PRECIOSA EN LA QUE SE HABLARÁ ESPAÑOL CIEN POR CIEN"

Al ser preguntado por cuál sería la primera medida relacionada con el deporte que pondría en marcha si fuera presidente del Gobierno, Feijóo ha señalado "acertar con el secretario de Estado" porque es una figura que "a veces no se le da importancia y la tiene y mucho".

Ante el partido del domingo entre España y Argentina, Feijóo ha recordado que ya dijo que la selección argentina sería finalista y ha augurado una final "preciosa, emocionante en la que se hablará español al cien por cien entre dos países hermanos".

El líder del PP ha reconocido que el favorito es Argentina porque tiene "tres campeonatos", "un gran entrenador", "saben sufrir" y Leo Messi "se encuentra a un nivel excepcional". "Ahora bien, la humildad y el talento de la selección española me hace pensar que si se juega como se hizo contra Francia, tenemos muchas opciones de ser campeones", ha resaltado, para añadir que ya es un "éxito" llegar a la final.

A su entender, la selección española ha tenido una "clarísima evolución" y, según han avanzado los días, "ha ido creciendo en talento y coordinación". "El culmen fue ganar a Francia con esa superioridad. Tenemos un equipo excepcional", ha proclamado.

Feijóo ha afirmado que le gustaría vivir en una España que "se pareciese a la selección", donde no te preguntan "en qué provincia has nacido" y donde sólo importa "el talento y la unión". "Este equipo está haciendo algo más que ganar partidos, está demostrando lo que se puede conseguir si todos trabajásemos juntos. Es un mensaje primero para los políticos, sin duda, pero también para el resto de la ciudadanía", ha enfatizado.

DICE QUE AL FRENTE DE ESPAÑA NO HAY UN "LÍDER" COMO LUIS DE LA FUENTE

Además, ha elogiado al entrenador y ha admitido que a él le gusta Luis de la Fuente. En su opinión, el deporte "son valores, determinación, esfuerzo, humildad" y "la figura de Luis de la Fuente explica todo esto". "A Luis hay que quererle y, desgraciadamente, en el ámbito político nosotros no tenemos un líder al frente del país con esos valores y esa humildad", ha agregado.

En cuanto a si preocupa que el Mundial 2030 no tenga la final en el Bernabéu, Feijóo ha señalado que "lo justo y lo proporcional es que, al final, el país que encabezó esa opción albergue la final". "Por tradición futbolística y por capacidad logística de primer nivel por la experiencia de tantos grandes eventos que ha tenido, España debe acoger ese partido", ha dicho, para emplazar al Gobierno a trabajar desde el lunes en esa tarea.

Ante el hecho de que se pague con retraso a los deportistas y si se puede atajar este malgasto, Feijóo ha respondido que "claro que se puede" y que "se trata de aprobar las cuentas cuando se tienen que aprobar", criticando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tenga Presupuestos Generales del Estado. A su juicio, el Gobierno "no puede ser un problema para los ciudadanos, sino que tiene que darle soluciones".

Finalmente, ha indicado que el deporte es "una asignatura pendiente" en la Educación de España porque es "la mayor inversión que puede hacer en Salud Pública y en proporcionar al ciudadano una vida de calidad". "Hay que concienciar de que el deporte supone inversión a futuro para los ciudadanos y modificar algunos hábitos de conducta. No le veo ningún efecto secundario nocivo. Todos son positivos", ha señalado.

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EuropaPress

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