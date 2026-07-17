Extinguido el incendio de cañas y matorral declarado en Alcantarilla (Murcia)

Madrid, 17 jul (EFE).- El incendio declarado este viernes por la tarde en una zona de cañas y matorral del término municipal de Alcantarilla (Murcia) se ha dado por extinguido esta noche, después de afectar a una hectárea y media, ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

Esta misma fuente, a través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, ha detallado que "tras varias horas de trabajo, los efectivos desplazados al lugar lograron controlar el incendio y completar las labores de extinción, remate y vigilancia". Además, ha confirmado la ausencia de "puntos calientes y riesgo de reproducción".

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El fuego se ha originado sobre las 16:08 horas, momento en el que se han sucedido hasta 41 llamadas al teléfono de Emergencias 112 para alertar sobre el incendio, que ha afectado a las inmediaciones de la calle Arqueólogo Don Daniel Serrano Vare, un área cercana al río.

En las labores de extinción han participado Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), Bomberos del Ayuntamiento de Murcia, agentes de la Policía Local de Alcantarilla, Brigadas Forestales, Agentes Medioambientales de la Región de Murcia y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia. EFE

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