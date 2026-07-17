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España, más rematadora y segura en defensa; Argentina, más goleadora y efectiva en ataque

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- La final del Mundial 2026 enfrentará este domingo a Argentina, más goleadora y efectiva en ataque, y a España, más rematadora y segura en su defensa, según reflejan las estadísticas de ambas en el recorrido hasta el duelo decisivo.

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Nadie ha marcado más goles en este Mundial 2026 que Argentina, con 19 tantos, once de ellos en las rondas eliminatorias. Son tres aciertos más que Francia, cinco más que Inglaterra y Bélgica y seis más que España. Lionel Messi es el máximo goleador de la Albiceleste en la actual edición, con ocho goles, y de la historia de la competición, con 21, mientras que Mikel Oyarzabal es el futbolista más anotador del conjunto español en esta cita, con cinco.

España remata más que Argentina. Sus 120 intentos (71 de ellos, el 59 por ciento, dentro del área) lo hacen líder de la competición en ese registro junto a Francia y superan ligeramente los 113 de su adversario de este domingo, de los que 65 fueron dentro del área. Sin embargo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene mejor porcentaje de acierto con destino a portería, con un 40 por ciento (46 de 113) por el 35 de España (42 de 120).

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Argentina es más efectiva sobre la portería contraria. Su promedio es de un gol cada seis tiros, por uno de cada nueve de España. La Albiceleste ha anotado 3,62 goles más de los previstos por la estadística (15,38 por los 19 anotados), mientras que la Roja ha marcado dos goles menos de los esperados (su expectativa es de 14,96, cuando ha logrado 13). España centra más al área, 154 veces por las 102 de Argentina, 41 de ellas exclusivamente de Messi.

Figuras de sus selecciones, nadie remata más sobre la portería contraria en sus equipos que Lionel Messi, con 34 con Argentina, con 8 goles, y Lamine Yamal, con 23 con España para un solo tanto, en los siete encuentros disputados hasta ahora por ambos jugadores, enfrentados este domingo en un choque generacional por la cima del mundo actual. En cuanto a los lanzamientos entre los tres palos, los líderes son Messi (19) y Oyarzabal (11).

Tanto España como Argentina conectan entre sí con un 91 por ciento de precisión en el pase. Aunque la Albiceleste ha entregado más, con 4.772 por los 4.592 de España, también ha disputado dos prórrogas más que el conjunto español. A nivel individual, Rodrigo Hernández es el ‘top’ de España en esa destreza, con 694 pases completos, y Leandro Paredes en Argentina, con 521. En el acierto en la ruptura de líneas, la selección española es más eficaz: supera el 65 por ciento por el 60 de su oponente del domingo.

España insiste más en el desmarque para recibir el balón en este Mundial. De sus 3.431 proposiciones en ese sentido, 955 (27,8%) son la espalda de la defensa, 1.280 (37,3%) son entre líneas y 1.196 (34,9%) por delante de la zaga. Además, 2.023 (59%) de los desmarques fueron por el interior de las líneas y 1.408 por el exterior (41%). En el caso de Argentina, con un total de 2.921, el 26 por ciento son a la espalda de la defensa rival, con 769; el 35 son entre líneas (1.042) y el 39 por delante de la línea de atrás contraria (1.160). 1.596 son por el interior (53,7%) y 1.375 por el exterior (46,3%).

España es un ejemplo de fortaleza defensiva en esta competición. Sólo ha recibido un gol, en los cuartos de final de cabeza de Charles de Keteleare para Bélgica. Argentina ha sufrido más, hasta siete tantos en contra, concentrados en sus últimos cinco duelos del torneo: Cabo Verde y Egipto le marcaron dos goles, mientras que Jordania, Inglaterra y Suiza hicieron uno cada uno.

El portero español Unai Simón ha hecho 14 paradas en los 15 remates que le han lanzado a su portería, por los 9 del argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez en 16 disparos entre los tres palos de su marco. España, con seis encuentros imbatida, recibe un gol cada 15 tiros. Argentina, uno cada 2,28. La Albiceleste sostuvo su marco a cero en dos de los siete choques.

Argentina ha recorrido 813,091 kilómetros sobre el terreno de juego a lo largo de sus siete partidos en este Mundial, dos de ellos resueltos en la prórroga, por los 799,5 de España, que no ha jugado ningún tiempo extra en su camino hasta la final. Rodrigo Hernández, con 83,8 kilómetros, y Alexis Mac Allister, con 75,6, son los jugadores de cada equipo con más despliegue, ambos ubicados en el centro del campo.

España se mueve a más velocidad media (6,08 kilómetros por hora por los 5,6 de Argentina), propone más aceleraciones a gran rapidez (8.836 a 8.119) y lanza más esprint, con 3.121 por los 2.854 de su adversario, durante el transcurso de los partidos. En este último apartado, Marc Cucurella, con 304, y Enzo Fernández, con 294, alcanzan el máximo individualmente de cada uno de los dos finalistas del Mundial 2026. EFE

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