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El Athletic cerrará la pretemporada visitando al Atalanta en Bérgamo

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Bilbao, 17 jul (EFE).- El Athletic Club cerrará la serie de amistosos de pretemporada con la visita el 14 de agosto al Atalanta, en el Estadio de Bérgamo (20.45 horas), en un partido en el que se pondrá en juego el Trofeo Bortolotti organizado desde 1992 por el club italiano.

Este partido de preparación se disputará ocho días antes del estreno liguero del Athletic, el día 22 en San Mamés frente al Sevilla, y será el del regreso del equipo rojiblanco a un escenario en el que el pasado enero consiguió una espectacular victoria (2-3) en la penúltima jornada de la Liga de Campeones.

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El equipo de Edin Terzic tiene programados ocho test antes de ese debut en competición oficial. El primero de ellos lo disputó el miércoles en Portugalete frente al Derio, de Tercera RFEF, y lo ganó por 0-3 con dos goles de Robert Navarro y uno de Oihan Sancet.

Este sábado, se medirá al Leioa en Sarriena (19.30 horas) y posteriormente a Sestao River (Las Llanas, 22 julio), Eibar (Zamudio, 25 julio), Racing de Santander (Laredo, 29 julio), Burgos (El Plantío, 1 agosto) y Olympique de Marsella (Velodrome, 9 agosto). EFE

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ibn/ida/apa

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