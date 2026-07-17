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Dzumhur remonta a Molcan y disputará la final con Dani Mérida

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Redacción Deportes, 17 jul (EFE).- El bosnio Damir Dzumhur remontó la ventaja inicial del eslovaco Alex Molcan y se impuso por 3-6, 6-4 y 6-3 para, ocho años después, regresar a una final ATP, en el torneo de Umag, que disputará este sábado ante el español Dani Mérida.

Dzumhur, 108 del ránking ATP, tardó dos horas y 44 minutos en completar su segunda victoria en cuatro enfrentamientos con Molcan, con el que nunca había jugado antes en tierra. El balcánico perdió los dos primeros partidos, en Wimbledon y en Bratisalva, en el 2021, pero ganó el del 2022, en Montpellier.

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Damir Dzumhur, que llegó a ser el vigésimo tercer jugador del mundo, jugará la quinta final de su carrera aunque la primera desde el 2018, cuando ganó su último título, en Antalya. Previamente logró triunfar en Moscú y San Petersburgo y perder la final de Winston Salem, en el 2017.

Aspira al cuarto titulo de su carrera en Umag donde se enfrentará a Dani Mérida después de superar a Molcan, verdugo del español Alejandro Davidovich, que no pudo frenar la reacción del bosnio.

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Mérida, de 21 años, jugará la final después de imponerse en la primera semifinal contra el tenista argentino Román Burruchaga (6-4 y 6-2) y continuar con su racha de no ceder ningún set en el campeonato.

Es la segunda final en un torneo ATP 250 para Mérida, después de la del torneo de Bucarest, el pasado 5 de abril, en la que cayó derrotado contra el argentino Mariano Navone. En su palmarés cuenta con dos triunfos en el circuito Challenger, ambos sobre pista dura. Además, ya tiene asegurado el mejor 'ranking' de su carrera a partir del lunes.

El español, por ahora número 82 de la clasificación ATP, había superado el jueves en cuartos de final al francés Titouan Droguet por un contundente 6-1, 6-3. Por su parte, Román Burruchaga llegaba tras imponerse a su compatriota Camilo Ugo Carabelli en tres sets irregulares (6-2, 2-6, 6-3). EFE

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