Desmantelan un grupo itinerante especializado en robos por butrón con doce detenidos

Valladolid, 17 jul (EFE).- La Guardia Civil, en el marco de la operación kiaro, ha detenido a doce personas y ha desmantelado una red criminal itinerante dedicada a robos con fuerza mediante butrón, responsable de una oleada de asaltos en polígonos industriales de la provincia de Valladolid.

Según han informado este viernes fuentes del instituto armado, la operación ha permitido la detención de doce de los integrantes de la banda, tres de ellos en prisión por orden judicial, mientras que otros seis permanecen huidos y son buscados en coordinación con unidades policiales de todo el territorio nacional.

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La investigación se inició en enero de 2025 tras un robo en una empresa de fundición de Medina de Rioseco, donde los autores desvalijaron una nave industrial.

A partir de ese hecho, se sucedieron otros robos en Villanubla, La Cistérniga y el Polígono del Brizo de Aldeamayor de San Martín, este último convertido en el principal objetivo de la banda, que llegó a cometer siete asaltos entre enero y marzo de 2026.

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En uno de ellos, los delincuentes realizaron tres butrones consecutivos y participaron hasta ocho personas de forma simultánea.

El grupo actuaba siempre de madrugada y contaba con un estricto reparto de funciones: logística y traslado, vigilancia perimetral y ejecución del robo.

Para acceder a las naves utilizaban radiales de gasolina de gran potencia, radiales de batería y mazas pesadas, lo que les permitía abrir grandes huecos en paredes y techos para sustraer principalmente cobre, aunque también herramientas y otros materiales de valor.

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El metal robado era trasladado posteriormente a centros de reciclaje de Madrid y Castilla-La Mancha.

Los agentes practicaron los últimos arrestos -otros ya habían sido practicados con anterioridad- la madrugada del 25 de junio, cuando interceptaron dos vehículos, uno de lanzadera y otro de carga, y detuvieron a cinco miembros del grupo in fraganti tras asaltar una planta fotovoltaica en Quintanilla de Trigueros.

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Del interior del vehículo de carga recuperaron 1.800 kilogramos de cableado de cobre. Tres de los detenidos ingresaron en prisión y los otros dos quedaron en libertad con medidas cautelares.

Los seis implicados huidos cuentan con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y órdenes de búsqueda, captura e ingreso en prisión. Entre ellos se encuentran dos de los líderes de la organización, encargados de dirigir la actividad criminal y coordinar los desplazamientos.

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Debido al carácter itinerante del grupo, la operación policial sigue abierta. En estos momentos se coordinan gestiones en todo el territorio nacional y se mantiene una estrecha cooperación con otras policías europeas para localizar y detener a los otros seis implicados que completan la trama criminal y que se encuentran actualmente huidos.

La Guardia Civil ha destacado la colaboración del sector empresarial de Valladolid, que aportó información clave para el avance de la investigación.

A los doce detenidos con edades comprendidas entre 20 y 47 años, se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal y once delitos contra el patrimonio, por robos con fuerza en las cosas. EFE

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