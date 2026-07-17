De la Fuente: "Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable"

Nueva York (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Luis de la Fuente, técnico de la selección española, afirmó que, respecto a las comparaciones entre Lamine Yamal y Leo Messi, que "Lamine tiene que ser Lamine, porque Messi es alguien inigualable".

De la Fuente confirmó que la estrella española "está bien", que ha participado con normalidad en el entrenamiento, y tenía una ligera molestia, tras recibir "un bocadillo" en el muslo, pero que queda la última sesión, "los momentos más críticos" y habló sobre la comparación con Leo Messi.

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"Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable, tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes con su edad todo lo que está haciendo en e Mundial. Y Lamine. de la manera que mejor se le puede ayudar es potencial sus características, porque tiene un potencial a futuro excepcional", dijo en la conferencia de prensa oficial previa a la final del Mundial del próximo domingo, que enfrentará a España contra Argentina en el Metlife de Nueva York. EFE