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Dani Requena jugará en el Levante cedido por el Villarreal

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El centrocampista granadido de 22 años inició su formación futbolística en las categorías inferiores del CF Sierra Nevada Cenes y del Granada CF, pero en edad alevín dio el salto a la cantera del Villarreal, donde continuó su progresión hasta debutar con el primer equipo el pasado 25 de mayo de 2025 en el encuentro disputado frente al Sevilla FC.

La pasada campaña militó como cedido en el Córdoba CF,con el que disputó 36 encuentros oficiales y anotó dos goles. Además, Dani Requena también ha defendido los colores de la selección española, tanto en el equipo Sub-19 como en el Sub-21.

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El próximo lunes, el nuevo jugador levantinista se pondrá a las órdenes del técnico Luís Castro. EFE

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