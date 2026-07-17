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Bolaños defiende que tuvo una opinión "más formada" sobre la Amnistía al estudiarla "en profundidad" tras el 23J

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el Gobierno empezó a tener una opinión "más formada" sobre la amnistía a los responsables del proceso independentista cuando lo estudiaron "en profundidad" y eso se produjo, dice, tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Bolaños ha hecho estas declaraciones al ser interrogado sobre la posición contraria a esta medida que mantenía el Gobierno antes del 23J y que luego empezó a defender por un pacto con Junts y ERC para investir presidente a Pedro Sánchez. El propio jefe del Ejecutivo llegó a reconocer entonces su "cambio de opinión" y habló de hacer "de la necesidad virtud" con la amnistía.

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En una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, el ministro ha vuelto a calificar la ley como "un éxito" al día siguiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciase que la ley no va contra el derecho comunitario.

En la misma línea, sostiene que había "una convicción" en el Gobierno, que pasaba porque "la solución al conflicto no era encarcelar" a quienes habían participado en el procés y la Ley de Amnistía fue la decisión que se tomó para "articular" esa convicción.

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"LA RECONCILIACIÓN ESTÁ CONSEGUIDA"

"¿De verdad alguien cree que si las 400 y pico personas que se van a beneficiar de la Ley Amnistía hubieran sido encarceladas la situación en Cataluña sería mejor?", ha cuestionado, calificando de "política de venganza" la posición que defiende no dejar sin castigo a quienes cometieron delitos durante el procés.

"Es una política de venganza que obviamente no reconcilia y que no cohesiona a una sociedad", ha indicado sobre las últimas declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) que dijo, tras la sentencia del TJUE, que "la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune".

"Si tú quieres que entren en prisión estas personas lo que estás buscando es venganza y por tanto creo que la Ley Amnistía ha sido un logro colectivo de la sociedad española para conseguir cohesionar más a nuestro país", ha manifestado.

En ese sentido se pregunta cuál es la alternativa de la oposición "¿Cronificar el conflicto, sacar a miles de personas a la calle? a manifestarse contra la ley?", lamenta. Además, les acusa de "meter miedo" a los ciudadanos diciendo que la Amnistía rompía el Estado de Derecho y vulneraba la Constitución. "Eran todo patrañas", dice, exigiendo al PP que "pida perdón".

El ministro sostiene que gracias a esta norma "la reconciliación está conseguida" y hoy Cataluña es más habitable porque se entienden personas que piensan diferente y se hace política dentro de la ley y de la Constitución.

REPROCHA LA "PRESIÓN" EN LAS CALLES

En ese sentido asegura que varios grupos parlamentarios, no solo los independentistas, pedían al Gobierno "una solución definitiva a la crisis en Cataluña" para las personas que tenían causas penales y también ante el Tribunal de Cuentas.

Asimismo ha reprochado a la derecha la "presión" que ejerció contra el Gobierno sacando a la gente "a la calle" para lanzar "insultos" y "mentiras" al decir que estaban acabando con el Estado de Derecho. Al contrario, considera que hicieron que las leyes sean "más sólidas" y la sociedad catalana se haya podido "reconciliar" con un acuerdo que será "para una generación", según ha apuntado.

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EuropaPress

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