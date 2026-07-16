Espana agencias

Pulseras inteligentes para evitar golpes de calor a los operarios que trabajan en la calle

Guardar
Google icon

Javier Díaz Plaza

Tarragona, 16 jul (EFE).- Con los termómetros disparados, trabajar a pleno sol puede convertirse en una actividad mortal. Para minimizar riesgos, ya hay empresas que reparten pulseras inteligentes al personal que opera al aire libre o en espacios interiores sin climatización para medir su temperatura corporal en tiempo real y evitar golpes de calor.

PUBLICIDAD

Es el caso de la Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona (Ematsa) y del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), que han dotado este verano a sus trabajadores de estos dispositivos inteligentes, que emiten señales de alerta cuando detectan que la salud del trabajador puede estar en peligro.

"Esta pulsera es un sistema de seguridad. Va haciendo mediciones constantes y, si detecta una subida de temperatura, pita para que paremos, bebamos agua o nos pongamos a la sombra para volver a la normalidad", explica a EFE Pedro Serrano, operario de Ematsa.

PUBLICIDAD

Serrano y otros dos compañeros trabajan esta semana en una nueva acometida en la Rambla Vella de Tarragona. Antes de abrir el agujero en la calzada para acceder a una tubería, vallaron el perímetro y colocaron un toldo similar a una sombrilla para tener sombra. Los termómetros marcan 31 grados en esta céntrica avenida por donde no paran de circular coches y personas.

Ematsa ha repartido 75 pulseras entre su personal de las áreas de abastecimiento y alcantarillado, inspección y telelectura, depuración y técnicos de campo del laboratorio. Es el cuarto verano que lleva a cabo esta iniciativa.

Además, pone a disposición de sus trabajadores mochilas térmicas para mantener la bebida fresca, toldos o protección solar como medidas de precaución cuando desarrollan su actividad en la calle.

Respecto al horario laboral, entre el 15 de junio y el 30 de septiembre es de 7:00 a 14:00 horas y no de 8:00 a 15:00, como es habitual. "Entran una hora antes para evitar que haga tanto calor", apuntan desde Ematsa.

El Consorcio de Aguas de Tarragona también ha distribuido pulseras inteligentes, por segundo verano, entre sus muestreadores, operadores y personal de mantenimiento como parte de su protocolo de seguridad frente a las altas temperaturas.

Mediante un sensor que detecta la radiación térmica emitida por el cuerpo, la pulsera calcula la temperatura corporal interna y, si detecta que se superan los 37,8 grados corporales o los 42 ºC ambientales, activa una alarma sonora, luminosa y vibratoria para que la persona interrumpa la actividad, se proteja del sol, se hidrate y realice el descanso necesario.

"La experiencia del año pasado demostró que la tecnología puede ser una gran aliada para anticipar situaciones de riesgo y ayudarnos a tomar decisiones antes de que se produzca una incidencia", asegura a EFE el presidente del CAT, Marc Brunet.

La responsable del departamento de Seguridad del consorcio, Mireia Campos, valora de forma "muy positiva" el uso de estas pulseras por primera vez el año pasado, lo que ha llevado a la compañía a repetir la experiencia.

"Nos ha permitido reforzar la prevención frente a un riesgo que cada verano está más presente y hemos decidido consolidarla dentro de nuestras medidas habituales de seguridad laboral", sostiene.

Las pulseras inteligentes complementan otras acciones que el CAT aplica desde hace años para minimizar los efectos del calor entre el personal expuesto, como la adaptación de los horarios de trabajo en función de los avisos meteorológicos, el suministro de ropa transpirable, gorras, gafas con protección UV, crema solar, ventiladores portátiles, agua, carpas, sombrillas y formación específica en primeros auxilios.

El consorcio recuerda que nunca ha registrado un incidente laboral relacionado con un golpe de calor y destaca que las pulseras inteligentes "contribuyen a garantizar unas condiciones de trabajo más seguras durante los meses en los que las temperaturas suponen un riesgo para los profesionales". EFE

dpj/gb/cc

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Una sentencia de la Corte de Apelación de París concluye que la empleada no acreditó que siguiera trabajando durante la pausa para comer y no le concede derecho a indemnización adicional

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Este es el único pueblo italiano con una cascada natural en pleno centro histórico

Isola del Liri ofrece un paisaje espectacular en el que los saltos de agua descienden por este municipio, donde la naturaleza y la arquitectura conviven en el corazón del casco urbano

Este es el único pueblo italiano con una cascada natural en pleno centro histórico

Silvia Intxaurrondo se enfrenta a RTVE en los juzgados mientras su futuro apunta a La Séptima

La presentadora de La Hora de La 1 reclama recuperar las condiciones laborales que tenía antes de la regularización de su contrato, mientras su nombre figura entre los profesionales con los que habría contactado la nueva cadena

Silvia Intxaurrondo se enfrenta a RTVE en los juzgados mientras su futuro apunta a La Séptima

Investigan el cambio de sexo de un denunciado por violencia de género: admitió ante la Guardia Civil que lo hizo para “blindarse contra este tipo de denuncias”

La Audiencia de Zaragoza ha resaltado que la persona tiene antecedentes de violencia de género con la misma víctima, su esposa

Investigan el cambio de sexo de un denunciado por violencia de género: admitió ante la Guardia Civil que lo hizo para “blindarse contra este tipo de denuncias”

El incendio de las Cinco Villas (Zaragoza) se mantiene en situación operativa 2 y ha obligado ya a la evacuación de cuatro pueblos

El fuego, declarado en Orés, ha generado momentos de “tensión muy, muy alta” por los cambios del viento, que incluso han provocado que las llamas aíslen a efectivos de extinción

El incendio de las Cinco Villas (Zaragoza) se mantiene en situación operativa 2 y ha obligado ya a la evacuación de cuatro pueblos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El general Herrera Linares, presidente de la República en el exilio e inventor del primer traje espacial, al que el Gobierno ha devuelto su rango

El general Herrera Linares, presidente de la República en el exilio e inventor del primer traje espacial, al que el Gobierno ha devuelto su rango

La “Coalición Anti-Misiles Balísticos” de 10 países europeos que busca mejorar la defensa aérea e incluye a España

Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “Defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

Los 61 bomberos forestales de Madrid ‘aparcados’ en una sala porque están contratados como conductores de taxi y no se les paga la peligrosidad

Vox lleva su ofensiva contra la ‘ley de nietos’ a las autonomías donde gobierna con el PP y pide informes para analizar una posible invasión de competencias

ECONOMÍA

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de julio

Vicky, empleada doméstica jubilada: “A los jóvenes les diría que ahorraran, porque cuando ellos dejen de trabajar, igual ya no existe la jubilación”

Qué hacer si muere tu padre o madre y el banco te bloquea las cuentas y no puedes pagar el entierro: “No es legal”

DEPORTES

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española

Argentina tumba a Inglaterra y definirá el trono mundial contra España en la gran final: el resumen y los goles, en vídeo