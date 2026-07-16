Podemos dice que el TJUE ha dejado "en el suelo" a la derecha judicial avalando la amnistía y manda un abrazo a Marchena

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado este jueves que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya dejado "en el suelo" a la derecha judicial de España con su aval a la Ley de Amnistía y no ha desaprovechado la oportunidad para mandar "un abrazo" al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que presidió el juicio del 'procés'.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Montero se ha pronunciado en estos términos a propósito del pronunciamiento del tribunal con sede en Estrasburgo, que arguye que la Ley de Amnistía no colisiona con el derecho comunitario ni afecta a los intereses económicos de la UE.

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La dirigente de Podemos sostiene que el TJUE ha dejado "en el suelo" a la derecha española, especialmente a la derecha judicial que, a su juicio, lleva años "con todo su clasismo, con toda su prepotencia y con todo su régimen predemocrático a las espaldas" asegurando que la Ley de Amnistía iba en contra de la Constitución y de que los miembros del Gobierno con "abuelas analfabetas" no sabían hacer leyes.

CLASE MAGISTRAL DE DERECHO

"Pues mira, hay un Parlamento democrático y un montón de personas, algunas con abuelas analfabetas y muchas de extractos populares, que nunca han crecido al alero y a la protección del todopoderoso Marchena", al que, por cierto, ha destacado Montero, el TJUE ha dado "una clase magistral de derecho".

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La eurodiputada de la formación morada ha remarcado que ahora los que tienen que entender cómo funciona la democracia son ellos. "En clave Barrio Sésamo, para toda la derecha: amnistías fiscales para defraudadores, no; amnistías para gente que quiere votar y cree en la democracia, sí", ha resumido.