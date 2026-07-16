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Paige Bueckers y Caitlin Clark lideran la selección del 'All-Star' de la WNBA

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Washington, 15 jul (EFE).- Paige Bueckers y Caitlin Clark fueron las jugadoras más votadas por los hinchas de cara al 'All-Star' de la WNBA que se disputará la semana que viene en Chicago (Estados Unidos), según informó este miércoles la liga.

Bueckers, de las Dallas Wings, recibió 1.045.051 votos, mientras que Clark (Indiana Fever) obtuvo 1.023.321.

La WNBA encomendó a dos de sus leyendas, Cynthia Cooper y Teresa Weatherspoon, la selección de los dos equipos que, con Bueckers y Clark al frente, se van a enfrentar en el Partido de las Estrellas de Chicago.

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El 'Team Spoon', elegido por Weatherspoon, contará con A'ja Wilson (Las Vegas Aces), Olivia Miles (Minnesota Lynx), Aliyah Boston (Indiana Fever) y Jessica Shepard (Dallas Wings), además de Clark, en el equipo titular.

Por su parte, el quinteto del 'Team Coop', elegido por Cooper, lo completan, junto a Bueckers, Breanna Stewart (New York Liberty), Kelsey Mitchell (Indiana Fever), Natasha Howard (Minnesota Lynx) y Gabby Williams (Golden State Valkyries).

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Miles, integrante del 'Team Spoon', es la única 'rookie' en este All-Star, después de haber sido seleccionada con el número dos del último draft.

El Partido de las Estrellas tendrá lugar el 25 de julio en el United Center de Chicago, el hogar de los Bulls de la NBA. EFE

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