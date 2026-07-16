La Bolsa española abre con ganancias del 0,27 % pendiente de las tecnológicas e Irán

Madrid, 16 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con un alza del 0,27 %, mientras el mercado sigue pendiente de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y de la evolución de las tecnológicas, sobre todo, de las empresas de semiconductores, cuyas caídas han arrastrado a gran parte de los mercados de Asia.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal índice español, sube ese 0,27 %, hasta los 19.321,5 puntos. Las ganancias del año son del 11,63 %.

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Este jueves, en el que Digi debuta en el mercado español, los inversores también estarán atentos a la presentación de más resultados en Estados Unidos, como los de Netflix, además de datos macroecómicos como las ventas minoristas, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, o las peticiones de subsidio por desempleo. EFE

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