Josep Rull (Junts) insta al TS "abandonar su vía de rebeldía" y aplicar la amnistía tras el fallo del TJUE

El presidente del Parlament catalán, Josep Rull (Junts), ha instado al Tribunal Supremo (TS) a "abandonar su vía de rebeldía y aplicar la amnistía de manera plena", después de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la Ley de Amnistía.

En un mensaje en 'X' este jueves recogido por Europa Press, ha celebrado el fallo del Alto Tribunal europeo: "Europa ha hablado claro: la ley de amnistía es válida".

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"No hay espacio para más dilaciones, bloqueos ni subterfugios", ha insistido, y ha deseado que los 135 diputados de la Cámara puedan ejercer como tales, en referencia al escaño del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.