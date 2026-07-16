Estabilizado el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona)

Tarragona, 16 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado a las 17:54 horas el nuevo incendio declarado este jueves en Aiguamúrcia (Tarragona), que ha quemado una superficie forestal de 1,5 hectáreas, según datos de Agentes Rurales.

Los bomberos mantienen 27 dotaciones, cinco de ellas aéreas, en la zona para controlar el fuego, declarado en torno a las 14:00 horas en el área de Camp Gran de la Quadra.

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Se trata del cuarto incendio más una reactivación en apenas ocho días en Aiguamúrcia, desde el 8 de julio hasta este jueves.

Según la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, hay indicios de que estos fuegos podrían ser provocados. EFE

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