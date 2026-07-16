España derrota a Alemania y regresa a las semifinales cuatro años después

Redacción Deportes, 16 jul (EFE).- La selección española de baloncesto sub-20 derrotó este jueves a Alemania por 69-88 y accedió a las semifinales del torneo, disputado en Eslovenia, cuatro años después de su última participación.

Un arreón en el tercer cuarto disparó a los chicos de Carles Marco ante una generación teutona que llegaba tras ser campeona sub-18 dos años antes.

PUBLICIDAD

El pívot Jorge Carot, del Valencia Basket, fue el mejor del partido con 18 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración, escoltado por sus compañeros Adrián Torres y Raúl Villar, ambos valorados con 25 tantos.

Ahora, lucharán por un puesto en la final ante el ganador del duelo entre Serbia y Grecia. EFE