El Supremo inadmite la denuncia de Vito Quiles contra Patxi López por llamarle "basura"

Madrid, 16 jul (EFE).- La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una denuncia presentada por el agitador mediático Vito Quiles contra el diputado socialista Patxi López por llamarle supuestamente "basura" durante una rueda de prensa.

Así lo ha acordado el alto tribunal en un auto relación a la denuncia de Vito Quiles contra el portavoz parlamentario socialista, quien en esa rueda de prensa dijo: "Eres basura", "gente como tú es auténtica basura", "no vas a volver a estar en el Congreso, y yo me voy a encargar y pronto te va a llegar tu merecido".

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Vito Quiles denunció al diputado por delitos de odio, amenazas y coacciones por unas manifestaciones en la sala de prensa del Congreso de los Diputados el pasado 24 de marzo.

El Supremo argumenta que "teniendo en cuenta la condición de parlamentario del denunciado, sus declaraciones públicas, por más que no estén amparadas en la inmunidad parlamentaria, se producen incuestionablemente en un contexto político y de debate público con el periodista denunciante".

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Añade que "por más que las expresiones proferidas sean excesivas, en su forma y contenido", la Sala las entiende "amparadas por el derecho a la libertad de expresión".

El auto del tribunal tampoco considera que por su contenido esas manifestaciones puedan constituir un delito de amenazas, "ni siquiera en su modalidad de delito leve", subraya.

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En todo caso, las palabras de Patxi López se refieren a que " va a realizar las acciones pertinentes y posibles para impedir al periodista el acceso al Congreso de los Diputados, lo que no exige la realización de mal alguno sino el ejercicio de las acciones legales". EFE