El partido entre Inglaterra y Argentina logra una audiencia de 10 millones de espectadores

Madrid, 16 jul (EFE).- La semifinal del Mundial de fútbol entre Inglaterra y Argentina, disputada este miércoles con resultado favorable para la selección de Leo Messi (1-2), que jugará la final contra España el próximo domingo, logró una audiencia de 10.063.000 de espectadores.

Según el informe de este jueves de la consultora Barlovento, con datos de Fifty5Blue, el partido alcanzó una cuota de pantalla del 69,6 %. El minuto más visto de la noche del miércoles fue a las 23:02h en La1, con 10.248.000 de espectadores.

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Por otro lado, la consultora indica que el partido más visto del Mundial 2026, por el momento, ha sido el Francia-España, televisado por La1-La2-Teledeporte y DAZN Mundial, martes, con 14.711.000 espectadores de audiencia media y 81,3 % de cuota de pantalla.

La audiencia en España de los 102 partidos jugados desde que comenzó el Mundial ha sido del 78,3 %, que supone un 37.227.000 de espectadores únicos, siendo los partidos de la selección española los que han tenido mayor audiencia. EFE

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