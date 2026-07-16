El incendio de Orés afecta ya a unas 6.000 hectáreas, con cerca de 700 vecinos desalojados

Zaragoza, 16 jul (EFE).- El incendio declarado el miércoles en Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, afecta a unas 6.000 hectáreas, según las últimas estimaciones, y mantiene evacuados a cerca de 700 vecinos de las cinco localidades desalojadas, la propia Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado ubicado en Farasdués (Zaragoza), el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha indicado que el fuego afecta a "unas 6.000 hectáreas", por lo que es de "una magnitud muy grande", aunque su evolución, dentro de la dificultad prevista, ha permitido trabajar "muy bien" a primera hora de la mañana para tratar de cerrar los sectores 2 y 4, en el flanco derecho, y los 1 y 3, en el izquierdo.

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No obstante, Biendicho ha señalado que existen más dificultades a la hora de perimetrar y controlar la cabeza del incendio, que avanza por el flanco izquierdo, por el sector 5, que es el que apunta hacia Uncastillo, la última localidad evacuada, de la que han sido desalojados unos 550 vecinos.

Ha precisado que se han realizado trabajos para establecer líneas de defensa en torno al perímetro de Uncastillo y, para ello, hay desplegadas dos brigadas de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con una tercera en camino, además de bomberos de la Diputación de Zaragoza.

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El responsable autonómico de Medio Ambiente ha explicado que está previsto que siga habiendo temperaturas muy elevadas, escasa humedad y viento del sur y del suoroeste, que es el que complica las tareas de extinción por las tardes.

Un viento que a partir de las 23.00 horas o la medianoche espera que role a dirección norte-noreste y que así empuje el fuego hacia las zonas ya aseguradas.

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Para este viernes, si las condiciones son las previstas, ha dicho que se podría realizar un trabajo de planchado con medios aéreos "muy superior" en la zona de cabeza del incendio y lograr perimetrar esa "amplia superficie".

Biendicho ha detallado que actualmente trabajan 19 medios aéreos y unos 400 efectivos terrestres y que no ha habido daños personales.

Sí se han registrado daños patrimoniales en el municipio de Asín, donde el fuego ha afectado a diez viviendas con distinto grado de intensidad, con una que ha sufrido afecciones "más preocupantes".

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Las carreteras A-1204, CV-813 y A-1212 siguen cortadas y también lo está, por seguridad, una línea de media tensión.

"Estamos muy preocupados, lógicamente", ha reconocido el consejero, que, no obstante, ha señalado que tras los trabajos que se desarrollen esta noche y si las circunstancias son mejores es posible que mañana se pueda empezar a perimetrar el incendio.

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El director de extinción, Alberto Mir, ha precisado que los núcleos desalojados van a permanecer así durante las próximas horas y que no está previsto que acuda ningún convoy para recoger enseres de la población. EFE