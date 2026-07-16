Delcy Rodríguez felicita a Argentina por su clasificación a la final del Mundial

Caracas, 15 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, felicitó este miércoles a la selección de Argentina por su clasificación a la final del Mundial, después de imponerse 1-2 en las semifinales ante Inglaterra.

"Gran emoción para Sudamérica: ¡¡Argentina pasa a la final del Mundial de Fútbol por segunda vez consecutiva!! ¡Felicitaciones!", escribió la mandataria en un mensaje publicado en Telegram.

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Argentina venció a Inglaterra por 1-2, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos 85 y 90+2 respectivamente.

Después de adelantarse en el marcador, Inglaterra dejó de presionar y el seleccionador introdujo varios cambios defensivos con el propósito de asegurar el resultado.

Con este resultado, Argentina obtuvo el último billete al partido final de este domingo, donde le esperaba desde ayer la España de 'Rodri', Dani Olmo y Lamine Yamal, que se impuso en la otra semifinal por 2-0 a Francia.

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Por su parte, Inglaterra se verá las caras con la selección gala el sábado en el partido por el tercer puesto. EFE