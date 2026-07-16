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Aznar apuesta por el centro político para integrar lo que está "a la derecha de la izquierda" como se hizo en 1990

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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reiterado este jueves su apuesta por el centro político rememorando lo que él mismo hizo en 1990 al integrar en el Partido Popular lo que está "a la derecha de la izquierda". Tras señalar que el centro es "una actitud" y "una apuesta por la moderación", ha subrayado que el PP "no es sucedáneo ni recambio de nadie" sino una "alternativa real".

"Yo no creo en el centro como un lugar situado a medio camino de cualquier opción política, como tierra de nadie, donde las propuestas sean tan ambiguas como para resultar aceptables al mayor número de electores capaces de aceptar cualquier cosa", ha declarado Aznar en su intervención en el foro 'Libertas' que ha organizado el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid.

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Ante decenas de políticos conservadores de Europa y de Iberoamérica, Aznar ha afirmado que el centroderecha europeo ha sido "la principal fuerza de integración europea en las últimas décadas" y ha añadido que tienen el "desafío" de seguir siéndolo en las próximas. Por eso, ha dicho que tiene mucho sentido hablar de "centro político" porque "hoy más que nunca" se invita a la gente a "rendirse ante un extremismo cualquiera, de izquierda o derecha".

"En mi opinión el centro es, antes que un lugar, una actitud. Una apuesta por la moderación", ha afirmado, para añadir esa moderación es "una parte esencial" del legado que están llamados a transmitir porque es lo que posibilita la convivencia democrática.

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CENTRARSE NO ES "ADOPTAR POSES CLAUDICANTES"

El expresidente ha recordado que en su día tuvo el propósito de "integrar en España todo lo que estaba a la derecha de la izquierda". "Y se hizo. Una tarea que despegó en 1990, precisamente bajo el lema Centrados en la libertad. Para mí "centrarse" nunca significó adoptar poses claudicantes", ha avisado.

En este sentido, ha indicado que "no hay por qué ser sensibles a los artefactos propagandísticos" creados contra el PP. "Todavía menos, cuando se fabrican desde posiciones de un dogmatismo y una radicalidad más que obvios. Porque de lo que se trata con eso no es de que el PP sea más o menos centrista, sino de neutralizarlo para que abandone el campo, que es cosa distinta", ha advertido.

Aznar considera que la política, que en democracia es confrontación y consenso, "no puede entregarse al dominio exclusivo de la izquierda, ni a las extravagancias impracticables de los extremistas que flanquean el espectro político". Además, ha señalado que el centrismo "como técnica de captura del voto flotante, asume consecuencias de dudosa validez".

DICE QUE FEIJÓO LIDERA "LA MEJOR VERSIÓN DEL PP"

El expresidente ha subrayado que la moderación "no implica astenia política, ni ordena resignarse a esperar el final de los ciclos socialistas para gobernar por defecto". "Nunca he creído que el PP solo tenga éxito cuando deja de parecerse al PP. El PP no es ni sucedáneo ni recambio de nadie; es una alternativa real, tan centrada como definida", ha resaltado.

En este punto, ha resaltado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, lidera en España "la mejor versión del Partido Popular, la que integra óptimamente la experiencia compleja de un gran partido central y nacional". A su entender, el PP es "capaz de albergar a todos los que anhelan la alternativa de Gobierno que España merece y necesita, pero que Europa reclama y que Iberoamérica desea".

Finalmente, tras asegurar que Europa afronta una "encrucijada decisiva", Aznar ha felicitado al PPE por este foro de debate porque "los partidos maduros afrontan la realidad, no la esquivan". A su entender, la realidad española y europea e iberoamericana de hoy exige "renovar compromisos y confirmar la esperanza".

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