Espana agencias

Trabajadores transfronterizos en Gibraltar: "Primer día que voy a llegar a tiempo"

Guardar
Google icon

La Línea de La Concepción (Cádiz), 15 jul (EFE).- Miles de trabajadores transfronterizos han acudido la mañana de este miércoles a sus puestos de trabajo en Gibraltar con una especial alegría y tranquilidad y sabiendo que inauguran una nueva e inédita etapa histórica, la que marca la desaparición de la Verja.

  Este paso fronterizo ha pasado a la historia la pasada medianoche, cuando ha entrado en vigor de forma provisional el Tratado entre la UE y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el brexit que contempla la desaparición de los controles terrestres para entrar y salir de la colonia británica.

PUBLICIDAD

  Un hito histórico que afecta especialmente a los 15.622 trabajadores transfronterizos que cada día tenían que atravesar este paso fronterizo, considerado uno de los más pequeños del mundo, con la incertidumbre de si habría o no cola de personas y atascos de vehículos en los controles y de si llegarían a tiempo o no a sus trabajos en el Peñón. 10.915 de ellos son españoles, según los datos del 1 de junio de este año.

"Estoy muy contenta, puedo pasar perfectamente sin colas, es el primer día que voy a llegar justo a tiempo a mi trabajo. Voy a llegar supercontenta", decía esta mañana a EFE Tina, una mujer de La Línea que trabaja en el cuidado de personas mayores en el Peñón.

PUBLICIDAD

   Para Sergio, que desde hace  tres años y medio trabaja en el sector de las apuestas online de Gibraltar, la sensación al pasar esta mañana al Peñón es "un poco parecida" a la de cualquier otro día.

   Para él pasar este paso fronterizo ha sido "muy fluido. En general en estos tres años ha sido como andar por una calle, enseñar el documento de identificación y seguir andando, salvo algún día que de manera muy puntual se ha hecho algo cola".

   Pero aún así es consciente de que este 15 de julio es "un día histórico".

  Que desaparezca la Verja "hace que la movilidad sea más sencilla, es algo que nos facilita el día a día, pero lo que hace falta es que se lleven a cabo las mejoras que se han comentado (en el tratado) y que se traduzca en cambios significativos para los trabajadores transfronterizos", indica.

  "Al fin y al cabo enseñar un trozo de plástico es algo que no es un cambio muy significativo, me da igual. Lo que quiero son más derechos en cuanto a pensiones y ayudas para la zona", añade.

   "Si se concretan las mejoras (del acuerdo) y se llevan a cabo lo que se ha comentado, estaremos muy contentos porque los cambios son muy buenos para nosotros", dice.

   Jasmine, una británica de 20 años que vive desde hace 19 en el Campo de Gibraltar y que esta mañana se dirigía al Peñón a su puesto de trabajo como secretaria de un abogado, el cambio es "una alegría". "Me gusta mucho que la hayan abierto, va a ser más rápido para llegar al trabajo", comenta mientras cuenta que ella, depende del día, ha tenido jornadas en las que ha tenido que estar entre "dos horas y tres horas esperando" para entrar.

   "Yo llego siempre tarde. La principal ventaja es llegar al trabajo a tiempo", explica.

Otro vecino de La Línea que lleva 13 años trabajando en un supermercado de Gibraltar iba hoy a su puesto sabiendo que era testigo de "algo histórico".

"No he vivido el cierre, pero esto es algo histórico", dice recordando que el impacto puede ser de la magnitud, aunque en la dirección contraria, al del día de 1969 que la Verja se cerró y durante 13 años fue un muro infranqueable y que separó a vecinos y familias de ambos pueblos.

"Aquí en Gibraltar hay mucho dinero y pueden salir inversiones para La Línea", subraya.

Pero también teme, como muchos, un impacto negativo, el encarecimiento de la vivienda en su municipio: "Ya está subiendo", asegura, mientras cuenta que muchos gibralteraños pueden pensar en comprar una casa, mucho más barata que en la colonia, en La Línea, algo que "antes no hacían porque tenían la incertidumbre de si algún día se volvería a cerrar la frontera o por las colas".

Ese miedo está más lejano que nunca a partir de la entrada en vigor de este acuerdo que hace que Gibraltar sea parte del espacio Schengen al amparo de España, ya que Reino Unido no forma parte de esta alianza europea de libre tránsito. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

La resolución sienta doctrina ante la existencia de criterios contradictorios entre distintas Audiencias Provinciales españolas

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

El héroe de la semifinal del Mundial 2026 recuerda sus orígenes humildes, la lucha de sus padres y el papel decisivo de sus abuelos, que hicieron todo lo posible para que pudiera cumplir su sueño

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 julio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 julio

Cómo hacer patatas gajo tipo deluxe al horno: una guarnición más saludable, crujiente y con mucho sabor

Este plato, inspirado en los sabores americanos, es ideal para acompañar hamburguesas, carnes o como picoteo en reuniones

Cómo hacer patatas gajo tipo deluxe al horno: una guarnición más saludable, crujiente y con mucho sabor

Ir al cine, al teatro o a un museo puede ralentizar el envejecimiento: la cultura puede sumar hasta un año de vida

Participar en actividades culturales fomenta las relaciones sociales, estimula el bienestar mental y promueve hábitos más saludables

Ir al cine, al teatro o a un museo puede ralentizar el envejecimiento: la cultura puede sumar hasta un año de vida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

ECONOMÍA

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Juan Roig (Mercadona) y Ana Botín (Banco Santander) coinciden con el ‘streamer’ Speed en el Francia-España y aprovechan para hacer networking: “Es como el Walmart de España”

Los compradores de vivienda ganan poder de negociación frente a los propietarios: les exigen rebajas tras caer las ventas

DEPORTES

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia