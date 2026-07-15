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Scaloni: "Cuando estamos en dificultad y el rival duda, vemos sangre y vamos donde sea"

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Atlanta (EE.UU.), 15 jul (EFE).- El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, destacó este miércoles que Argentina se crece ante la adversidad, como viene demostrando en lo que va de Mundial, al asegurar que si perciben dudas en el rival, se tiran a degüello a por él.

"Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad. Cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea", dijo el entrenador en la rueda de prensa posterior a la victoria contra Inglaterra por 1-2 en semifinales.

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"El fútbol no es solo la táctica, la estrategia o jugar lindo. El fútbol es todo lo que se resumió en esos últimos cuarenta minutos. Y cuando hubo que atrincherarse, también lo hicimos al final. Nos hubiéramos ido tristes a casa si perdíamos, pero sabiendo que habíamos dejado todo", continuó.

Argentina se enfrentará el próximo domingo a España en la final en el Metlife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, lo que supondrá el reemplazo de la Finalissima que no se disputó el pasado marzo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y los bombardeos persas sobre Catar, sede de ese partido.

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"España es un gran equipo y fue un justo ganador en su semifinal. Le ganó muy bien a una selección que todo el mundo pensaba que era dificilísima de vencer. Ya los tenemos analizados desde marzo. Siguen siendo una gran selección, todos saben cómo juegan. Estamos preparados para afrontarlo y, sobre todo, va a ser un partido para que la gente disfrute", indicó Scaloni.

Además, recordó en la rueda de prensa que el seleccionador español, Luís de la Fuente, fue su profesor en el curso de entrenadores, por lo que señaló que será un encuentro especial para él.

"Luis fue mi profesor en el curso de entrenador y tengo una relación particular con él, me gusta mucho su cercanía. Me pone muy contento que le esté yendo de manera brillante y que haya llevado a su selección a una final. Yo vivo en España, tengo familia española, así que el domingo será un partido muy lindo", aseguró.

Antes de ese partido, Scaloni resaltó la importancia de que la afición argentina valore el camino de la selección en los últimos años.

"Si salimos campeones el lunes hay que seguir otra vez, y si no salimos campeones, también. La historia nunca acaba y lo importante es irse sabiendo que diste el máximo", dijo el técnico.

Argentina viene de proclamarse bicampeón de la Copa América en 2024, y de alzar el Mundial en Catar 2022, lo que supone el ciclo más glorioso para el equipo nacional.

Y sobre la ausencia de Rodrigo De Paul del once titular frente a Inglaterra, Scaloni sostuvo que le dolió dejar al centrocampista en el banquillo, pero hizo lo que el partido necesitaba.

"Esa historia de que no sacamos a ciertos jugadores por "gratitud" o por lo que nos dieron en el pasado, no existe", concluyó.EFE

(foto)

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