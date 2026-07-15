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Renfe cifra en el 1,5 % el seguimiento de la huelga en los turnos de noche y mañana

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Madrid, 15 jul (EFE).- Renfe ha cifrado en el 1,5 % el seguimiento de los paros durante los turnos de noche y mañana en la huelga convocada para este miércoles por el Sindicato Ferroviario (SF) y ha destacado la normalidad en los servicios prestados por la compañía, al igual que en la primera jornada de paros del 29 de junio.

Durante el turno de noche, ningún trabajador de la plantilla del Grupo Renfe (Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Renfe Alquiler Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales) ha secundado la convocatoria de paro de este sindicato minoritario, ha indicado Renfe en un comunicado.

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En el turno de mañana, un 1,58 % de los trabajadores de la compañía han secundado la huelga. En total, por tanto, durante los turnos de noche y mañana, el seguimiento de estos paros se ha situado en un 1,5 %, agrega la operadora ferroviaria.

Asimismo, Renfe señala que el servicio de trenes comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se está prestando con "casi total normalidad", con la excepción de dos servicios que han sido suprimidos (AVE Sevilla-Madrid de las 9:34 horas y AVE Madrid-Barcelona de las 08:57, cuyos viajeros han sido reubicados en otros posteriores).

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En cuanto a los trenes de servicio público (Cercanías, Rodalies y Media Distancia), se han cancelado 21 servicios del total de programados a lo largo de todo el territorio.

País Vasco es la comunidad más afectada, con 11 trenes fuera de servicio, seguida de Cataluña (3); Asturias, Andalucía y Extremadura (2, cada uno de ellos) y Galicia (1).

Asimismo, en Media Distancia, se ha registrado un tren suprimido en Cataluña.

Renfe subraya que la anterior convocatoria de huelga del mismo sindicato, el pasado 29 de junio, alcanzó un seguimiento global de la plantilla del 1,83 % y que el servicio pudo operarse con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria. EFE

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