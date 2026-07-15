La mayoría de los españoles son proambientalistas, sea cual sea el contexto sociopolítico

Madrid, 15 jul (EFE).- La amplia mayoría de los españoles, de forma transversal a los distintos segmentos sociodemográficos, comparte una visión proambientalista, sensible al valor de protección de la naturaleza, y considera la biodiversidad como componente de la riqueza de un país.

El estudio 'Percepciones de la naturaleza y la biodiversidad', publicado este miércoles por la Fundación BBVA, concluye que los ciudadanos tienen "una estructura de percepciones y valores resistentes a los factores de valencia negativa del actual contexto sociopolítico".

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La subordinación de cuestiones ambientales a las urgencias de la agenda institucional, así como la aparición de fuerzas políticas "que tienen como uno de sus elementos definitorios la desactivación de las políticas medioambientales o el rechazo a la evidencia científica", han llevado a los autores a preguntarse "si los valores y objetivos medioambientales han perdido peso o han cambiado de signo, propiciando la desprotección".

La respuesta es concluyente: la sociedad española tiene un alto nivel de interés por los temas de la naturaleza, con una media de 7,6 en una escala de interés del 0 al 10

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"Existe un amplísimo consenso sobre la belleza del medio natural, por encima de las cosas construidas por los humanos y acerca del planeta Tierra como una joya a preservar. Es general la percepción de la naturaleza como inspiradora de paz y tranquilidad", dice el estudio.

Aunque los ciudadanos son conscientes "de la tensión entre progreso material y preservación de la naturaleza", la idea de sostenibilidad es ampliamente compartida: un 8,4 sobre 10 estima que se puede crecer económicamente y a la vez proteger la naturaleza.

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En una escala de 0 a 10, el equilibrio de la naturaleza es percibido como frágil y fácilmente alterable por los seres humanos por una media de 8,6.

Para una media de 9,2 sobre 10, la biodiversidad es un componente esencial de la riqueza de un país.

La mayoría de la población culpa de la pérdida de biodiversidad a las catástrofes o accidentes provocados por los seres humanos (un 73% considera que contribuyen 'mucho' a este problema), seguidos por la contaminación (65 %), las guerras (61 %), el cambio climático ( 59%), la urbanización (57 %) y la sobrepesca (53 %).

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El 68 % de los encuestados (con una muestra de 2.020 casos) considera muy grave la extinción de especies y el 65%, la destrucción de sus espacios o hábitats

La mayoría (8,3 sobre 10) atribuye a la actividad humana una responsabilidad directa en la extinción de especies y considera (7,9) que esta pérdida supone una amenaza para la supervivencia de la especie humana.

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El lince ibérico es la especie más citada como en peligro de extinción, por un 56 %, seguida del lobo (17 %) y del oso pardo (15 %).

El 68 % apoya la reintroducción de especies amenazadas en sus hábitats naturales, incluso cuando pueda suponer restricciones en actividades como la agricultura y la ganadería.

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El estudio aporta también el dato del porcentaje de españoles que cree que los seres humanos no evolucionaron de otras especies, sino que fueron creados por Dios: un 18 %.

Respecto al grado de confianza en los encargados de proteger el patrimonio natural, la mayoría confía de manera muy destacada en el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona (7,1 en una escala de confianza del 0 al 10).

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A alguna distancia están las asociaciones de protección de los animales (6,7) y las organizaciones ecologistas (media de 5,9).

Hay mayor división y también desconocimiento respecto a la labor de la Fiscalía de Medio Ambiente (media de 5,0 y un porcentaje que no sabe del 10 por ciento) y el Ministerio de Transición Ecológica (media de 4,7 y porcentaje de no sabe del 8%).

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"Son percepciones que tienen estabilidad temporal, con solo ligeros cambios durante los últimos años operando en la misma dirección. La matriz de percepciones y valores de la ciudadanía respecto al medio ambiente es prácticamente universal, constituyendo un suelo o basamento cívico para potenciales grandes consensos en las políticas públicas", consideran los autores. EFE