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La Conmebol celebra pase de Argentina a la final y pide "traer la Copa de nuevo a casa"

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Asunción, 15 jul (EFE).- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, celebró este miércoles el pase de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026 del próximo domingo, ante España, al tiempo que pidió al seleccionado Albiceleste, campeón defensor, traer el trofeo "de nuevo a casa".

"¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Sudamérica! Otra final, vamos por la copa otra vez. Fútbol, actitud y un equipo que siempre cree en grande. Felicitaciones por otro triunfo histórico y por representar a toda Sudamérica. El domingo, a traer la copa de nuevo a casa", indicó Domínguez en su cuenta en la red social X.

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Argentina avanzó a la final del Mundial 2026 tras vencer este miércoles en la semifinal al combinado de Inglaterra por 1-2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que tiene aforo para 68.239 espectadores.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni remontó en este partido el gol de inicial del inglés Anthony Gordon a los 55 minutos, gracias a las dianas del volante del Chelsea Enzo Fernández en el minuto 85 y del delantero Lautaro Martínez en el tercer minuto añadido al segundo tiempo.

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Con el resultado, Argentina obtuvo el último billete al partido final de este domingo, donde le esperaba desde ayer la España de 'Rodri', Dani Olmo y Lamine Yamal, que se impuso en la otra semifinal por 2-0 a Francia.

Por su parte, Inglaterra se verá las caras con la selección gala el sábado en el partido por el tercer puesto. EFE

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