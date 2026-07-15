Josu Ternera recurre su absolución en Francia, lo que retrasa su entrega a España

París, 15 jul (EFE).- El abogado del histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, confirmó este miércoles a EFE que ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Francia contra la sentencia de la Corte de Apelación de París que lo absolvió el pasado 2 de julio en el último proceso que tenía pendiente en ese país, lo que retrasa su entrega a España.

El letrado Laurent Pasquet-Marinacce explicó a EFE que el recurso se dirige contra "varias afirmaciones infundadas" contenidas en la resolución judicial, que considera "susceptibles de vulnerar la presunción de inocencia del señor Urrutikoetxea y de comprometer su defensa en determinados procedimientos españoles".

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El abogado precisó además, en una respuesta por escrito, que el recurso tiene efecto "suspensivo", aunque señaló que desconoce el plazo en el que será examinado por el Tribunal Supremo francés. EFE

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