Investigan a un conductor por ir a 200 kilómetros por hora en tres provincias el mismo día

Málaga, 15 jul (EFE).- Agentes de la Guardia Civil investigan a un conductor tras cometer, en un mismo día, tres delitos contra la seguridad vial por exceso de velocidad, ya que circulaba a más de 200 kilómetros, como captaron tres radares estáticos en las provincias de Jaén, Zamora y Lugo.

Agentes del Subsector de Tráfico del instituto armado en Málaga lo investigan por la comisión de un delito continuado contra la seguridad vial por exceso de velocidad, tras ser captado el vehículo que conducía por los radares el pasado 21 de febrero.

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La primera vez fue captado en la autovía A-4 en Despeñaperros (Jaén) a 219 kilómetros por hora, cuando estaba limitada la vía a una velocidad de 100 kilómetros; la segunda vez en la autovía A-6, en Benavente (Zamora), a 232 kilómetros por hora pese a tener el límite 120, y la tercera también en la A-6, en As Nogaisen (Lugo), a 242 kilómetros por hora, cuando el tope era igualmente 120.

Al superar en más de 80 kilómetros la velocidad establecida en vías interurbanas, la Guardia Civil ha instruido diligencias por la presunta comisión de un delito continuado contra la seguridad vial previsto en el artículo 379.1 del Código Penal.

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Ello puede implicar penas de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años. EFE