Espana agencias

Investigan a un conductor por ir a 200 kilómetros por hora en tres provincias el mismo día

Guardar
Google icon

Málaga, 15 jul (EFE).- Agentes de la Guardia Civil investigan a un conductor tras cometer, en un mismo día, tres delitos contra la seguridad vial por exceso de velocidad, ya que circulaba a más de 200 kilómetros, como captaron tres radares estáticos en las provincias de Jaén, Zamora y Lugo.

Agentes del Subsector de Tráfico del instituto armado en Málaga lo investigan por la comisión de un delito continuado contra la seguridad vial por exceso de velocidad, tras ser captado el vehículo que conducía por los radares el pasado 21 de febrero.

PUBLICIDAD

La primera vez fue captado en la autovía A-4 en Despeñaperros (Jaén) a 219 kilómetros por hora, cuando estaba limitada la vía a una velocidad de 100 kilómetros; la segunda vez en la autovía A-6, en Benavente (Zamora), a 232 kilómetros por hora pese a tener el límite 120, y la tercera también en la A-6, en As Nogaisen (Lugo), a 242 kilómetros por hora, cuando el tope era igualmente 120.

Al superar en más de 80 kilómetros la velocidad establecida en vías interurbanas, la Guardia Civil ha instruido diligencias por la presunta comisión de un delito continuado contra la seguridad vial previsto en el artículo 379.1 del Código Penal.

PUBLICIDAD

Ello puede implicar penas de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

La resolución sienta doctrina ante la existencia de criterios contradictorios entre distintas Audiencias Provinciales españolas

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

El héroe de la semifinal del Mundial 2026 recuerda sus orígenes humildes, la lucha de sus padres y el papel decisivo de sus abuelos, que hicieron todo lo posible para que pudiera cumplir su sueño

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 julio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 julio

Cómo hacer patatas gajo tipo deluxe al horno: una guarnición más saludable, crujiente y con mucho sabor

Este plato, inspirado en los sabores americanos, es ideal para acompañar hamburguesas, carnes o como picoteo en reuniones

Cómo hacer patatas gajo tipo deluxe al horno: una guarnición más saludable, crujiente y con mucho sabor

Ir al cine, al teatro o a un museo puede ralentizar el envejecimiento: la cultura puede sumar hasta un año de vida

Participar en actividades culturales fomenta las relaciones sociales, estimula el bienestar mental y promueve hábitos más saludables

Ir al cine, al teatro o a un museo puede ralentizar el envejecimiento: la cultura puede sumar hasta un año de vida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

ECONOMÍA

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Juan Roig (Mercadona) y Ana Botín (Banco Santander) coinciden con el ‘streamer’ Speed en el Francia-España y aprovechan para hacer networking: “Es como el Walmart de España”

Los compradores de vivienda ganan poder de negociación frente a los propietarios: les exigen rebajas tras caer las ventas

DEPORTES

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia