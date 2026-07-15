Espana agencias

Intervienen 1.600 documentos de identidad a una banda especializada en estafas financieras

Guardar
Google icon

Barcelona, 15 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco personas que integraban una banda especializada en estafas financieras mediante suplantaciones de identidad, en una operación en la que han intervenido 1.600 documentos de identidad, pasaportes y permisos de conducir de personas de toda España.

Según han informado los Mossos, agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Horta-Guinardó, en Barcelona, detuvieron el pasado día 8 a cinco personas de entre 22 y 54 años por delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.

PUBLICIDAD

Las detenciones se practicaron en las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallès, donde se hallaron los documentos de identidad y pasaportes, Mollet del Vallès, Ripollet y Montcada i Reixac.

Además de los 1.600 documentos de identidad, los agentes intervinieron numerosa documentación bancaria relacionada con operaciones fraudulentas, teléfonos móviles, tarjetas SIM y 13.500 euros.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias por suplantación de identidad y contratación fraudulenta de productos financieros.

Los investigadores han acreditado que, en un período de solo 12 días, el grupo obtuvo un beneficio ilícito superior a 131.000 euros mediante el vaciado de tarjetas contratadas fraudulentamente a nombre de las víctimas suplantadas.

PUBLICIDAD

La investigación sigue abierta y no se descarta la localización de nuevas víctimas, dada la gran cantidad de documentación intervenida aún pendiente de análisis.

La banda obtenía la documentación sustraída a las víctimas, la conservaban durante largos períodos y seleccionaban a la persona del grupo con más semejanza física para suplantar su identidad.

Con el DNI y los datos bancarios obtenidos fraudulentamente en entidades financieras, contrataban tarjetas de crédito y productos de financiación en establecimientos comerciales, sustituyendo los datos de contacto de las víctimas por otros bajo su control para evitar ser detectados.

El objetivo era contratar varios productos financieros en poco tiempo y maximizar el crédito disponible antes de que el fraude fuera descubierto.

La fase final consistía en monetizar los productos financieros contratados fraudulentamente. La principal vía era la retirada de efectivo en establecimientos de juego, en donde los integrantes del grupo efectuaban operaciones consecutivas y fraccionadas hasta agotar prácticamente la totalidad de los límites de las tarjetas.

Paralelamente, parte del crédito también se destinaba a la adquisición de teléfonos móviles de alta gama y otros productos de fácil reventa.

La investigación también contó con el análisis de documentación bancaria, imágenes de videovigilancia, registros de acceso a establecimientos de juego, seguimientos policiales y otras diligencias técnicas que han permitido acreditar la actuación conjunta y coordinada de los investigados.

La reiteración de los hechos, la participación coordinada de los investigados, el uso compartido de dispositivos e identidades y su presencia conjunta en distintas fases de la operativa han permitido acreditar indiciariamente la existencia de un grupo criminal orientado a la obtención continuada de beneficios económicos ilícitos, según los Mossos.

Uno de los presuntos líderes del grupo ya había sido investigado por hechos similares y, en una operación conjunta de los Mossos y la Policía Nacional en 2018, se le intervinieron cerca de 1.400 documentos de identidad.

Las últimas actuaciones también han permitido localizar documentación de terceros, documentación bancaria y dinero en efectivo, reforzando los indicios de continuidad de la actividad delictiva. EFE

(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El perejil gigante, la peligrosa planta invasora que florece en verano y que puede provocar urticaria y quemaduras: ya está en algunas zonas de España

Es una de las especies exóticas preocupantes para la Unión Europea y se ha introducido en 21 Estados miembros principalmente con un fin ornamental

El perejil gigante, la peligrosa planta invasora que florece en verano y que puede provocar urticaria y quemaduras: ya está en algunas zonas de España

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

El índice de precios al consumidor encadena cuatro meses por encima del 3%, con la factura energética como principal motor del alza de la inflación en plena crisis por la guerra en Irán

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Un estudio español revela que consumir frutos secos cada día se asocia con una mejor calidad del semen

La calidad general de la dieta desempeña un papel relevante en la salud reproductiva masculina

Un estudio español revela que consumir frutos secos cada día se asocia con una mejor calidad del semen

La canícula empieza bajo la amenaza de una nueva ola de calor y la alerta roja de la Aemet por “peligro extraordinario” en Valencia y Zaragoza

Este miércoles, los termómetros sufren una nueva subida en el este de la península y Baleares con máximas que pueden superar los 40 grados

La canícula empieza bajo la amenaza de una nueva ola de calor y la alerta roja de la Aemet por “peligro extraordinario” en Valencia y Zaragoza

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

David Sánchez reactiva los “pa’lante” de Miguel Ángel Rodríguez, que tiene a Pedro Sánchez como su condenado final: ¿quién será el siguiente?

La Policía Nacional detecta la venta de una nueva droga “intensamente psicoactiva” en un falso club de fumadores de Madrid

ECONOMÍA

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Juan Roig (Mercadona) y Ana Botín (Banco Santander) coinciden con el ‘streamer’ Speed en el Francia-España y aprovechan para hacer networking: “Es como el Walmart de España”

Los compradores de vivienda ganan poder de negociación frente a los propietarios: les exigen rebajas tras caer las ventas

La energía decidirá quién lidera la nueva revolución industrial: cómo el sol y el viento pueden convertir a España en la gran fábrica europea de IA

DEPORTES

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia

Pedro Porro se lleva el MVP del partido ante Francia: segundo gol en el Mundial 2026 e indiscutible para De la Fuente

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: La Roja está en la final de Nueva York