Hoy será noticia. Jueves, 16 de julio

LEY AMNISTÍA

El TJUE decide si la amnistía de los delitos de malversarción y terrorismo se ajusta a la normativa comunitaria

Luxemburgo/Barcelona (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decide este jueves si la amnistía de los delitos de malversación y terrorismo se ajusta a la normativa comunitaria, en una sentencia clave en el horizonte judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont.

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El pronunciamiento de la justicia europea sobre la malversación en el procés marcará el terreno de juego al Tribunal Constitucional (TC), que el próximo otoño decidirá si rectifica al Supremo y da luz verde a la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, dos años después de la aprobación de la ley.

CASO LEIRE

La directora de la Guardia Civil y su número dos responden ante el juez por el caso Leire

Madrid (EFE).- El juez del caso Leire, Santiago Pedraz, interroga este jueves como imputados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por presuntamente promover la apertura de expedientes para presionar a los miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

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Según la investigación, la exmilitante socialista mantuvo con Mercedes González "diversas comunicaciones telefónicas" y tres encuentros acreditados, dos el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el tercero el 2 de abril de 2025.

DELCY RODRÍGUEZ

Se celebra la vista en la que Delcy Rodríguez instará a Aldama a desdecirse de lo de PDVSA

Madrid (EFE).- Los representantes de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de Víctor de Aldama están citados este jueves a un acto de conciliación promovido por la mandataria venezolana para que el comisionista del caso Koldo se retracte de sus afirmaciones de que fue ella quien le dio un sobre presuntamente relacionado con la petrolera PDVSA y que habría servido para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

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De no retractarse Aldama, Delcy Rodríguez podría decidir finalmente querellarse contra él por un delito de injurias, según indicaron fuentes del despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, que es el que representa en este litigio a la presidenta venezolana.

NUCLEAR ALMARAZ

El Consejo de Seguridad Nuclear aborda este jueves dictamen para prolongar Almaraz hasta 2030

Madrid (EFE).- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene previsto abordar este jueves el debate y la votación del dictamen sobre la prorroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030, frente al calendario vigente, que contempla la desconexión escalonada de sus dos reactores en 2027 y 2028.

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En este tipo de procedimientos, el organismo supervisor analiza, entre otros aspectos, el estado de los sistemas de seguridad, las inversiones realizadas por el titular, los programas de mantenimiento y las mejoras exigibles para garantizar que la instalación pueda seguir operando con los niveles de seguridad requeridos.

TRÁFICO ACCIDENTES

Presentación de la Memoria 2025 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidente de tráfico

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presenta este jueves la Memoria 2025 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidente de tráfico.

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Un informe anual que ofrece datos sobre la incidencia del consumo de alcohol, drogas y psicofármacos mediante los análisis realizados a conductores y peatones fallecidos.

EDUCACIÓN AUTONOMÍAS

Presentan informe sobre la evolución del sistema educativo en las distintas CCAA

Madrid (EFE).- Presentación, este jueves, de un informe de CCOO que analiza la evolución del sistema educativo en los diferentes territorios.

Según el informe, la gestión autonómica y la financiación estatal son determinantes en la reducción de la brecha educativa entre comunidades autónomas, aunque desde el traspaso de las competencias estas desigualdades se han reducido.

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MÚSICA FIB

Franz Ferdinand, Lori Meyers, y Tinie Tempah, abren el Festival Internacional de Benicàssim

Castellón (EFE).- El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) alcanza este año su 30.º edición y este jueves, en su jornada inaugural, actuarán los británicos Franz Ferdinand, una de las bandas más destacadas del rock alternativo, junto a Lori Meyers, Tinie Tempah y Ultraligera.

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El cartel del primer día se completa con artistas como Niña Polaca, Carlos Ares, The Hunna, Walls, Besmaya o Bandalos Chinos, entre otros.

MÚSICA JAMIROQUAI

Jamiroquai actúa este jueves en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

Sevilla (EFE).- La banda Jamiroquai, liderada por Jay Kay, actúa este jueves en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, en el que será el único concierto en España de su gira europea.

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El grupo británico lleva más de tres décadas mezclando el funk, el soul y el acid jazz.

SALLY MANN

Presentación de la muestra dedicada a la fotógrafa Sally Mann en San Sebastián

San Sebastián (EFE).- Presentación de la muestra dedicada a la fotógrafa estadounidense Sally Mann en la sala Artegunea (Tabakalera), en San Sebastián.

La nueva exposición reúne cerca de 150 fotografías organizadas a partir de sus series más importantes, así como un conjunto de retratos que nunca antes han sido expuestos.

EL TIEMPO

Las temperaturas seguirán altas, con chubascos y tormentas en varias zonas de la península

Madrid (EFE).- Las temperaturas continuarán marcando valores muy altos este jueves, solo con descensos en algunas zonas, mientras el desarrollo de nubes de evolución en el noroeste dejará chubascos fuertes o muy fuertes en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y noroeste de Castilla y León, así como tormentas en Pirineos e interior de Valencia.

En el resto del territorio se mantendrá la estabilidad, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que los chubascos en la zona cantábrica y Castilla y León vayan acompañados de tormentas y ocasionalmente de granizo.

EFE

plv

CASO LEIRE CM3698