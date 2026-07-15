Estabilizados los incendios de Rubió (Barcelona) y Cunit (Tarragona)

Barcelona, 15 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han conseguido estabilizar a las 6.00 horas de este miércoles el incendio forestal declarado ayer en Rubió (Barcelona), que ha afectado una superficie de 47 hectáreas, tras estabilizar ayer tarde otro fuego declarado en Cunit (Tarragona), que quemó unas 3 hectáreas.

Más de un centenar de efectivos de los Bomberos con veinte dotaciones han trabajado toda la noche en todo el perímetro del incendio de Rubió.

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El fuego podría haber amenazado a una amplia masa boscosa con una veintena de masías diseminadas, que fueron confinadas desde las 19.35 horas de ayer para evitar la movilidad de los residentes y protegerles del humo.

Según datos del Cuerpo de Agentes Rurales, el incendio ha afectado a una superficie de unas 47 hectáreas, mayormente de terreno forestal, de las que en un 53 % corresponden al término de Rubió y un 47 % al de Castellfollit del Boix.

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En Cunit, un incendio forestal iniciado a las 19.24 horas de ayer cerca de la urbanización Mas Tradé hizo confinar a las áreas residenciales de Costa de Cunit, Jardins de Cunit y Trencarroques, en Castellet i la Gornal, durante aproximadamente una hora.

Diez dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, con 3 medios aéreos, estabilizaron el incendio a las 20.44 horas. Los efectivos trabajaron sobre una superficie de unas tres hectáreas.

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Protección Civil de la Generalitat envió un Es-Alert a las 20.35 horas pidiendo a los vecinos el cierre de puertas y ventanas, no salir a la calle y seguir las indicaciones de las autoridades.

Una vez estabilizado, desde el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) se envió un nuevo Es-Alert para indicar el levantamiento del confinamiento. EFE