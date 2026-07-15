El incendio de Íscar (Valladolid), controlado pero aún humeante, quema 178 hectáreas

Valladolid, 15 jul (EFE).- El incendio que ayer tarde se declaró en la localidad vallisoletana de Íscar, está "controlado y perimetrado", pero aún humeante, y ha calcinado 178 hectáreas de arbolado y afectado al bar, al pabellón de recepción de visitantes y algunos accesos del castillo, ha explicado este miércoles a EFE su alcalde, José Andrés Sanz.

"Dentro de la catástrofe que ha cambiado el paraje y el paisaje, no ha habido daños personales ni a viviendas", ha valorado el regidor, quien ha sostenido que los vecinos el municipio, que tiene unos 6.500 habitantes, han podido dormir tranquilos ya que toda la noche ha habido 40 personas de retén.

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Aunque saben dónde se originó el fuego, en la parte baja de la ladera que lleva hasta el castillo, aún se desconoce su origen, que "se está investigando", ha referido el regidor, quien ha valorado las más de 150 personas que colaboraron para evitar el avance del fuego, que cogió velocidad muy rápido por el viento.

Hasta siete medios aéreos y siete cuadrillas de tierra, con aportaciones de medios de otras provincias como Palencia, Zamora e incluso de Soria y de municipios cercanos, colaboraron en las labores de extinción, en las que también se volcaron los vecinos y agricultores con la elaboración de cortafuegos, ha relatado el alcalde.

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Sólo se desalojaron, inicialmente y como prevención, unos pocos vecinos cuyas viviendas estaban en la trayectoria no del fuego sino del humo del incendio.

El alcalde ha explicado que ya están buscando ayudas para la familia que tiene la concesión del bar y del centro de visitantes del castillo, que ha sido la más afectada.

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El fuego, que sigue en nivel de peligrosidad dos según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, está "controlado y perimetrado" en lo que se refiere a Íscar, aunque quedan rescoldos y zonas humeantes en las que tendrán que seguir trabajando los medios antiincendios durante un par de días, ha concluido el regidor. EFE