El Gobierno confirma el cierre de la aduana de Melilla durante el Paso del Estrecho

Melilla, 15 jul (EFE).- La Delegación del Gobierno en Melilla ha confirmado el cierre de la aduana comercial en la frontera terrestre con Marruecos durante la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, que comenzó hace justo un mes y finalizará el próximo 15 de septiembre.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han confirmado a EFE la suspensión de la actividad aduanera, una medida de la que hasta ahora la patronal melillense solo tenía conocimiento extraoficial después de que los operadores comerciales recibieran órdenes de las autoridades marroquíes de que se abstuvieran de pasar mercancías en ese periodo.

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Tanto el Colegio de Agentes de Aduanas de Melilla como la Confederación Melillense de Empresarios (CEME-CEOE) afirmaron días atrás a EFE que no tenían información oficial de la suspensión aduanera, que ya se llevó a cabo el año pasado durante la OPE, si bien coincidieron al señalar que la actividad era prácticamente nula el resto del año.

El verano pasado, la primera vez que la actividad aduanera se suspendió durante la OPE tanto en Melilla como en Ceuta, desde Exteriores aseguraron que el acuerdo con Marruecos prevé que el paso de mercancías por las aduanas se pueda “modular” o “incluso detener temporalmente” para permitir el flujo de viajeros en momentos de especial afluencia en la frontera.

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Asimismo, el Ministerio señaló que ambas aduanas estaban trabajando “conjuntamente para compatibilizar el paso de mercancías con la Operación Paso del Estrecho”, si bien este verano ha vuelto a ser suspendida la actividad, tal y como ha confirmado a EFE la Delegación del Gobierno en Melilla. EFE