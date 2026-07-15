Espana agencias

El Ceuta renueva al entrenador José Juan Romero hasta 2029

Guardar
Google icon

Ceuta, 15 jul (EFE).- El AD Ceuta ha ampliado el contrato de su entrenador, José Juan Romero, que terminaba en 2027, hasta el 30 de junio de 2029, con lo que el técnico sevillano seguirá por quinta temporada consecutiva al frente del club.

Según ha informado el club ceutí en un comunicado, José Juan Romero (Gerena, Sevilla, 1974) prorroga dos años más su acuerdo después de que el Ceuta lograra la permanencia en LaLiga Hypermotion, donde no militaba desde hacía 45 años.

PUBLICIDAD

El club ha destacado que este acuerdo "supone un paso más en la apuesta por la estabilidad y la continuidad de un proyecto deportivo que ha experimentado un crecimiento constante bajo la dirección de José Juan Romero".

Desde su llegada al banquillo caballa, el técnico ha demostrado, según señala la entidad, "un firme compromiso con los valores de la entidad", liderando al equipo "con profesionalidad, ambición y una identidad de juego reconocible".

PUBLICIDAD

El club considera que la renovación "refleja la confianza mutua entre el club y el entrenador para seguir afrontando juntos los retos de las próximas temporadas", con el objetivo de "continuar consolidando el crecimiento de la AD Ceuta FC y seguir ilusionando a toda nuestra afición".

José Juan Romero llegó al Ceuta en la temporada 2019 procedente del Betis Deportivo (2016-2019) y, desde ese momento, logró ascender al equipo desde la Segunda RFEF a la Primera RFEF y, posteriormente, al fútbol profesional.

Anteriormente, el técnico andaluz había logrado el ascenso del CD Gerena a Tercera División y a CD Eldense de Segunda a Primera RFEF en la temporada 2021-2022.

Precisamente, el entrenador José Juan Romero regresó al Ceuta en la temporada 2022-2023 después de conseguir el ascenso con el Eldense.

El técnico ha dirigido este miércoles el tercer entrenamiento del equipo ceutí en esta pretemporada, si bien los dos primeros se realizaron a puerta cerrada, habiéndose permitido hoy la presencia de los medios de comunicación. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

La resolución sienta doctrina ante la existencia de criterios contradictorios entre distintas Audiencias Provinciales españolas

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

El héroe de la semifinal del Mundial 2026 recuerda sus orígenes humildes, la lucha de sus padres y el papel decisivo de sus abuelos, que hicieron todo lo posible para que pudiera cumplir su sueño

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 julio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 julio

Cómo hacer patatas gajo tipo deluxe al horno: una guarnición más saludable, crujiente y con mucho sabor

Este plato, inspirado en los sabores americanos, es ideal para acompañar hamburguesas, carnes o como picoteo en reuniones

Cómo hacer patatas gajo tipo deluxe al horno: una guarnición más saludable, crujiente y con mucho sabor

Ir al cine, al teatro o a un museo puede ralentizar el envejecimiento: la cultura puede sumar hasta un año de vida

Participar en actividades culturales fomenta las relaciones sociales, estimula el bienestar mental y promueve hábitos más saludables

Ir al cine, al teatro o a un museo puede ralentizar el envejecimiento: la cultura puede sumar hasta un año de vida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

ECONOMÍA

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Juan Roig (Mercadona) y Ana Botín (Banco Santander) coinciden con el ‘streamer’ Speed en el Francia-España y aprovechan para hacer networking: “Es como el Walmart de España”

Los compradores de vivienda ganan poder de negociación frente a los propietarios: les exigen rebajas tras caer las ventas

DEPORTES

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia