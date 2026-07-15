El Ceuta renueva al entrenador José Juan Romero hasta 2029

Ceuta, 15 jul (EFE).- El AD Ceuta ha ampliado el contrato de su entrenador, José Juan Romero, que terminaba en 2027, hasta el 30 de junio de 2029, con lo que el técnico sevillano seguirá por quinta temporada consecutiva al frente del club.

Según ha informado el club ceutí en un comunicado, José Juan Romero (Gerena, Sevilla, 1974) prorroga dos años más su acuerdo después de que el Ceuta lograra la permanencia en LaLiga Hypermotion, donde no militaba desde hacía 45 años.

PUBLICIDAD

El club ha destacado que este acuerdo "supone un paso más en la apuesta por la estabilidad y la continuidad de un proyecto deportivo que ha experimentado un crecimiento constante bajo la dirección de José Juan Romero".

Desde su llegada al banquillo caballa, el técnico ha demostrado, según señala la entidad, "un firme compromiso con los valores de la entidad", liderando al equipo "con profesionalidad, ambición y una identidad de juego reconocible".

PUBLICIDAD

El club considera que la renovación "refleja la confianza mutua entre el club y el entrenador para seguir afrontando juntos los retos de las próximas temporadas", con el objetivo de "continuar consolidando el crecimiento de la AD Ceuta FC y seguir ilusionando a toda nuestra afición".

José Juan Romero llegó al Ceuta en la temporada 2019 procedente del Betis Deportivo (2016-2019) y, desde ese momento, logró ascender al equipo desde la Segunda RFEF a la Primera RFEF y, posteriormente, al fútbol profesional.

PUBLICIDAD

Anteriormente, el técnico andaluz había logrado el ascenso del CD Gerena a Tercera División y a CD Eldense de Segunda a Primera RFEF en la temporada 2021-2022.

Precisamente, el entrenador José Juan Romero regresó al Ceuta en la temporada 2022-2023 después de conseguir el ascenso con el Eldense.

El técnico ha dirigido este miércoles el tercer entrenamiento del equipo ceutí en esta pretemporada, si bien los dos primeros se realizaron a puerta cerrada, habiéndose permitido hoy la presencia de los medios de comunicación. EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)