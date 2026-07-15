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El centrocampista Sebastián Osorio es transferido al Sporting de Lisboa

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Lima, 15 jul (EFE).- El Universitario de Deportes de Perú anunció este miércoles la transferencia del centrocampista Sebastián Osorio, de 18 años, al Sporting de Lisboa portugués.

"Sebastián Osorio Martínez, futbolista de nuestras divisiones menores y hoy integrante del primer equipo, continuará su carrera en el Sporting Club de Portugal", señaló la U en sus redes sociales.

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El vigente campeón del fútbol peruano añadió que "como parte de la operación, el club conservará un porcentaje de sus derechos económicos ante una futura transferencia" del jugador.

Los cremas detallaron en un posterior comunicado que conservarán el 30 % de la ficha del jugador, "además de contemplar ingresos adicionales sujetos al cumplimiento de determinados objetivos deportivos".

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Osorio confirmó la información en sus redes sociales, en las que manifestó su orgullo por militar en la U y "la ilusión de que en un futuro lejano" pueda "vestir otra vez la camiseta de la que siempre será mi casa", según dijo. EFE

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