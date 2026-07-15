Espana agencias

El calor se intensifica y podría dar paso desde el domingo a la tercera ola del verano

Guardar
Google icon

Madrid, 15 jul (EFE).- El calor seguirá siendo muy intenso los próximos días en el este peninsular y Baleares, con temperaturas muy altas por encima de 42 grados en el valle del Ebro y en áreas del Levante, antes de un nuevo ascenso térmico que podría derivar desde el domingo en la "tercera ola de calor de este verano".

A partir del fin de semana se producirá un nuevo ascenso térmico general que va a derivar en un episodio cálido en el que "no se puede descartar" que se superen de nuevo los umbrales de ola de calor, especialmente durante el domingo y los primeros días de la próxima semana, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

De confirmarse este escenario, -ha precisado Del Campo- el nuevo episodio cálido estaría marcado por "temperaturas diurnas y nocturnas extraordinariamente altas" en la mayor parte del país.

Este miércoles hay que prestar "especial atención" al área mediterránea y al valle del Ebro, donde las temperaturas serán extremadamente altas con máximas por encima de 42 grados en el valle del Ebro, en la provincia de Zaragoza, y también en áreas próximas a la costa de la provincia de Valencia.

PUBLICIDAD

En el resto del este peninsular y de las Baleares se superarán los 38-40 grados, en una jornada de calor intenso que vendrá acompañado de calima, por la presencia de polvo en suspensión, lo que empeorará la calidad del aire.

Por otro lado, se desarrollarán tormentas en el este de Galicia, Asturias y de Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana y el sur de Aragón, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento.

El jueves se espera un descenso térmico en el Cantábrico oriental, el nordeste peninsular y las comunidades mediterráneas, pese a lo cual continuará el calor intenso, con más de 38 grados en las comunidades bañadas por el Mediterráneo y en el valle del Ebro.

Incluso podrán superarse los 40 grados en el interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía oriental y la isla de Mallorca; Este calor vendrá acompañado de nuevo de calima, lo que empeorará la calidad del aire.

Además, a partir del mediodía se formarán tormentas en Galicia, Asturias, el norte de Castilla y León y zonas de Cantabria que podrían ser fuertes y acompañadas de granizo y viento muy intenso.

Para el viernes no se prevén grandes cambios, salvo un descenso térmico en el Cantábrico y en el alto Ebro, mientras que en el resto del país, los valores permanecerán similares, e incluso más altos en el área mediterránea y en el centro y mitad sur peninsular.

Este día en el interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el este y sur de Andalucía se superarán los 40 grados. De hecho, Málaga rondará esa cifra, mientras que en ciudades como Murcia se volverán a superar los 42 grados.

Además, continuará la calima en el este y sur peninsular y Baleares con polvo en suspensión que podrá enturbiar los cielos, reducir la visibilidad y empeorar la calidad del aire.

A partir del sábado se iniciará un ascenso térmico generalizado con continuidad en los días siguientes que favorecerá calor muy intenso, tanto de día como de noche, en casi toda España, sobre todo el domingo con máximas entre 36-38 grados en zonas del norte peninsular y en Baleares. Entre 38-42 grados en el centro y la mitad sur y más de 42 grados en el valle del Guadalquivir.

Por la noche, las temperaturas no bajarán de 22-25 grados en el Mediterráneo, centro y sur del territorio, noches tórridas, y no se bajará de 25 grados en ciudades como Barcelona o Málaga.

Aunque con incertidumbre, el ascenso de las temperaturas a partir del fin de semana podría continuar durante los primeros días de la próxima semana cumpliendo los criterios de una ola de calor y dando paso a la tercera ola del verano, ha concluido Del Campo. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mejor pueblo de León para ver el eclipse solar total del 12: tiene un mirador privilegiado y una cueva con estalagmitas de hace miles de años

Altitud e historia industrial ponen en el mapa esta villa como una de las favoritas para ver el fenómeno astronómico de 2026

Infobae

Así se fraguó el encuentro más secreto entre Harry y Meghan y Carlos III: “Quería que Camila estuviera allí para darle apoyo moral”

El rey británico organizó personalmente una operación de máximo secreto para ver a su hijo, a Meghan y a sus nietos

Así se fraguó el encuentro más secreto entre Harry y Meghan y Carlos III: “Quería que Camila estuviera allí para darle apoyo moral”

Si tienes calor y te das una ducha de agua fría estás cometiendo un error: "Una templada suele ser una mejor opción que una helada"

El farmacéutico Álvaro Fernández explica que el frío contrae los vasos sanguíneos de la piel, reduce el flujo en la superficie y puede dificultar los procesos internos que rebajan la temperatura del organismo

Si tienes calor y te das una ducha de agua fría estás cometiendo un error: "Una templada suele ser una mejor opción que una helada"

Qué es exactamente la canícula y cuando se da en España

La temporada más calurosa del año que debe su nombre a la astronomía y los antiguos romanos

Qué es exactamente la canícula y cuando se da en España

Alerta en la Selección española por las molestias físicas de Pedro Porro y Lamine Yamal: qué podemos esperar de estas sobrecargas musculares

Ambos futbolistas acabaron el partido de semifinal contra Francia con molestias físicas que deberán ser examinadas

Alerta en la Selección española por las molestias físicas de Pedro Porro y Lamine Yamal: qué podemos esperar de estas sobrecargas musculares
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tensión entre Argelia y Marruecos antes de la visita de Pedro Sánchez: acusan a ciudadanos marroquíes de intentar “perturbar” sus elecciones

Tensión entre Argelia y Marruecos antes de la visita de Pedro Sánchez: acusan a ciudadanos marroquíes de intentar “perturbar” sus elecciones

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

ECONOMÍA

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Las obligaciones básicas que todo trabajador tiene que tener en cuenta de cara a la empresa, según un experto

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia