El calor se intensifica y podría dar paso desde el domingo a la tercera ola del verano

Madrid, 15 jul (EFE).- El calor seguirá siendo muy intenso los próximos días en el este peninsular y Baleares, con temperaturas muy altas por encima de 42 grados en el valle del Ebro y en áreas del Levante, antes de un nuevo ascenso térmico que podría derivar desde el domingo en la "tercera ola de calor de este verano".

A partir del fin de semana se producirá un nuevo ascenso térmico general que va a derivar en un episodio cálido en el que "no se puede descartar" que se superen de nuevo los umbrales de ola de calor, especialmente durante el domingo y los primeros días de la próxima semana, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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De confirmarse este escenario, -ha precisado Del Campo- el nuevo episodio cálido estaría marcado por "temperaturas diurnas y nocturnas extraordinariamente altas" en la mayor parte del país.

Este miércoles hay que prestar "especial atención" al área mediterránea y al valle del Ebro, donde las temperaturas serán extremadamente altas con máximas por encima de 42 grados en el valle del Ebro, en la provincia de Zaragoza, y también en áreas próximas a la costa de la provincia de Valencia.

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En el resto del este peninsular y de las Baleares se superarán los 38-40 grados, en una jornada de calor intenso que vendrá acompañado de calima, por la presencia de polvo en suspensión, lo que empeorará la calidad del aire.

Por otro lado, se desarrollarán tormentas en el este de Galicia, Asturias y de Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana y el sur de Aragón, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento.

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El jueves se espera un descenso térmico en el Cantábrico oriental, el nordeste peninsular y las comunidades mediterráneas, pese a lo cual continuará el calor intenso, con más de 38 grados en las comunidades bañadas por el Mediterráneo y en el valle del Ebro.

Incluso podrán superarse los 40 grados en el interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía oriental y la isla de Mallorca; Este calor vendrá acompañado de nuevo de calima, lo que empeorará la calidad del aire.

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Además, a partir del mediodía se formarán tormentas en Galicia, Asturias, el norte de Castilla y León y zonas de Cantabria que podrían ser fuertes y acompañadas de granizo y viento muy intenso.

Para el viernes no se prevén grandes cambios, salvo un descenso térmico en el Cantábrico y en el alto Ebro, mientras que en el resto del país, los valores permanecerán similares, e incluso más altos en el área mediterránea y en el centro y mitad sur peninsular.

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Este día en el interior de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el este y sur de Andalucía se superarán los 40 grados. De hecho, Málaga rondará esa cifra, mientras que en ciudades como Murcia se volverán a superar los 42 grados.

Además, continuará la calima en el este y sur peninsular y Baleares con polvo en suspensión que podrá enturbiar los cielos, reducir la visibilidad y empeorar la calidad del aire.

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A partir del sábado se iniciará un ascenso térmico generalizado con continuidad en los días siguientes que favorecerá calor muy intenso, tanto de día como de noche, en casi toda España, sobre todo el domingo con máximas entre 36-38 grados en zonas del norte peninsular y en Baleares. Entre 38-42 grados en el centro y la mitad sur y más de 42 grados en el valle del Guadalquivir.

Por la noche, las temperaturas no bajarán de 22-25 grados en el Mediterráneo, centro y sur del territorio, noches tórridas, y no se bajará de 25 grados en ciudades como Barcelona o Málaga.

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Aunque con incertidumbre, el ascenso de las temperaturas a partir del fin de semana podría continuar durante los primeros días de la próxima semana cumpliendo los criterios de una ola de calor y dando paso a la tercera ola del verano, ha concluido Del Campo. EFE

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