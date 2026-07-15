El calentamiento global y olas de calor debilitan 17 % las brisas marinas en Mediterráneo

Valencia, 15 jul (EFE).- El calentamiento global y las olas de calor debilitan las brisas marinas en el Mediterráneo, según un estudio del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, que revela que las brisas marinas son ahora un 17 % más débiles en España.

Esa ralentización de la brisa marina del Mediterráneo reduce su capacidad para suavizar las temperaturas en ciudades como Barcelona, Valencia o Ibiza, según un comunicado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

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El Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Universitat de València (UV) y la Generalitat Valenciana, ha analizado 41 años de datos de estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo de la costa del Mediterráneo occidental.

Al contrario de lo que cabría esperar con el incremento de la temperatura en la región, los datos muestran que la velocidad de la brisa marina ha disminuido de forma constante desde la década de 1980, un debilitamiento que se agudiza durante las olas de calor del verano.

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La brisa marina es el viento que se genera durante el día cuando la tierra se calienta más rápido que el mar. Al ascender el aire caliente sobre la tierra, el aire fresco del mar avanza hacia la costa y produce un flujo que refresca las zonas litorales.

Actualmente, la cuenca mediterránea se calienta entre un 20 y un 40 % más rápido que el resto del mundo, por lo que el contraste térmico (el motor que genera la brisa) se intensifica.

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"Lo esperable sería que este mayor contraste generara brisas más fuertes. Sin embargo, observamos que las brisas marinas son cada vez más débiles, aunque más frecuentes en épocas del año donde ocurren menos, como en invierno", explica Shalenys Bedoya-Valestt, primera autora del estudio e investigadora predoctoral en el CIDE, y en cuya tesis doctoral se basa el estudio.

Este trabajo, publicado en Scientific Reports, analizó por primera vez datos recopilados entre 1981 y 2021 en 39 estaciones meteorológicas situadas en España, Francia, Italia y el norte de África.

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Las ciudades españolas con un debilitamiento más pronunciado de la brisa marina son Barcelona, Tortosa, Menorca, Almería, Castellón, Málaga, Ibiza y Palma de Mallorca, donde la brisa disminuyó entre el 17 y el 25 %.

Desde 1981, la región ha registrado un aumento de 1,3°C en la temperatura del aire en superficie y de 1 °C en la superficie marina, con un incremento importante de la radiación solar recibida.

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Cuando las anomalías de temperatura alcanzan entre 1 y 1,5 °C por encima de los niveles históricos, la intensidad de la brisa cae entre un 4 % y un 8 %, especialmente en primavera y verano, según la investigación.

Al ser más débiles, especialmente en episodios de ola de calor, la capacidad de ventilación de las brisas se ve reducida, repercutiendo en el estrés térmico y la salud humana, entre otras consecuencias.

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Además, una brisa más débil puede provocar que la contaminación recircule o quede atrapada en las zonas costeras y de interior durante días, por lo que la información aportada en el estudio ayudaría a planificar protocolos anticontaminación más precisos.

Las brisas también transportan humedad hacia el interior, permitiendo la formación de tormentas severas en verano y si se debilitan "el ciclo hidrológico podría verse alterado", revela.

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En el estudio colaboran el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) y el Laboratorio de Física Ambiental (EPhysLab) de la Universidad de Vigo; la Universidad y el Politécnico de Turín (Italia); la Universidad de Gotemburgo (Suecia); y la Universidad de Tsinghua (China). EFE