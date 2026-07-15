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El Atlético de Simeone bate un récord histórico: 10 jugadores en la final

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Dallas (EE.UU.), 15 jul (EFE).- El Atlético de Madrid se convertirá el domingo en el club que más jugadores ha aportado a una final de la Copa del Mundo, al tener diez representantes, seis argentinos y cuatro españoles.

El conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone estará representado por seis jugadores en la Albiceleste (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez) y cuatro en La Roja (Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo, fichado durante el Mundial).

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El club rojiblanco supera los nueve jugadores del Juventus que estaban en la plantilla italiana que se enfrentó a Checoslovaquia en la final de 1934, la denominada 'Nazio-Juve', que contaba con Gianpiero Combi, Luigi Bertolini, Giovanni Ferrari, Luis Monti y Raimundo Orsi -que fueron titulares-, además de Virginio Rosetta, Umberto Caligaris, Felice Borel y Mario Varglien. EFE

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