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Cae una red dedicada al robo y venta de vehículos de lujo en varios países europeos

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Madrid, 15 jul (EFE).- Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Gendarmería de Rumanía, han desarticulado una organización criminal especializada en el robo de vehículos de alta gama en diferentes países europeos, cuyo origen ilícito ocultaban con sofisticados métodos para posteriormente matricularlos y venderlos.

La operación, que ha contado con la colaboración de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía, ha culminado con la detención de 28 personas, la práctica de 30 entradas y registros en la Bucarest, capital rumana, y el condado de Prahova y la intervención de 15 vehículos valorados en cerca de 900.000 euros, ha informado la Policía en una nota.

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La investigación comenzó tras una primera fase desarrollada en diciembre del año 2025 cuando se detuvieron cuatro personas y se intervinieron dos vehículos.

Las pesquisas posteriores detectaron una actividad continuada relacionada con la sustracción de vehículos de alta gama en distintos países de la Unión Europea. Los presuntos integrantes de la organización los trasladaban posteriormente hasta Rumanía, donde eran preparados para facilitar su posterior venta.

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Los vehículos acababan en manos de compradores que, en numerosos casos, desconocían su origen ilícito, mientras la organización obtenía importantes beneficios económicos gracias a la elevada demanda existente.

Entre los intervenidos figuran modelos de alta gama pertenecientes a marcas de reconocido prestigio internacional que elevado valor económico y una gran demanda en el mercado negro.

Asimismo, los agentes se incautaron de un centenar de llaves de vehículos, 57.000 euros, documentación relacionada con operaciones de compraventa y diverso material vinculado a actividades presuntamente delictivas.

La cooperación internacional con la Agregaduría de Interior de España en Rumanía permitió identificar a los presuntos responsables de la trama y localizarlos en distintas zonas de Rumanía.

Además, facilitó reconstruir el recorrido que seguían los vehículos sustraídos desde diferentes países de la Unión Europea hasta Rumanía.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, así como la intervención de más vehículos. EFE

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