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Alquilar una vivienda en la playa este verano puede costar el doble que hace cinco años

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Madrid, 15 jul (EFE).- Alquilar una vivienda en la playa este verano puede costar el doble que hace cinco años, según señala el portal inmobiliario Fotocasa, que sitúa al municipio Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears) como el más caro con un precio de 25,56 euros por metro cuadrado al mes.

El creciente interés por alquilar una vivienda en una zona costera en España ha hecho que el 40 % de las ciudades con costa o con acceso a playas analizadas por Fotocasa superen el precio de la media española, que en junio de 2026 se situaba en 14,79 euros/m2 al mes, ha apuntado en un comunicado.

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Tras Talaia los municipios costeros más caros para alquilar una vivienda son Calvià (24,64 euros/m2 al mes); Santa Eulària des Riu (23,53 euros); Barcelona capital (21,71 euros); Mogán (21,55 euros); San Bartolomé de Tirajana (21,49 euros); Sitges (21,43 euros); Palamós (20,72 euros); Laredo (20,53 euros); La Oliva (19,94 euros); Arona (19,93 euros); Adeje (19,87 euros); Estepona (19,59 euros); Llucmajor (19,52 euros) o Badalona (19,32 euros).

Según explica el portal, uno de los más importantes de España, el alquiler en la costa española atraviesa una de las mayores tensiones de su historia como consecuencia de un fuerte desequilibrio entre una demanda cada vez más intensa y una oferta insuficiente para absorberla.

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La creciente atracción de las zonas costeras para vivir durante todo el año, el peso del turismo residencial y la limitada disponibilidad de vivienda en alquiler han convertido estos mercados en algunos de los más tensionados del país, apunta su directora de Estudios, María Matos, que añade que esta escalada de precios no solo encarece las estancias vacacionales, sino que también dificulta el acceso a la vivienda para la población residente.

Aunque la oferta del alquiler disponible de vivienda en los municipios costeros se ha incrementado un 196 % en los últimos cinco años, no se observan descensos en el precio en ninguna de las localidades.

Algunas de las ciudades costeras españolas con el precio medio más económico para alquilar en junio son Vejer de la Frontera (6,82 euros); Narón (7,78 euros); Burriana/Borriana (8,14 euros); Cedeira (8,24 euros); Vícar (8,53 euros) o Vinaròs (8,94 euros). EFE

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