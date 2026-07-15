Agotadas las entradas gratuitas para ver la final del Mundial en el Movistar Arena

Madrid, 15 jul (EFE).- El Movistar Arena ha agotado las 15.000 entradas gratuitas para ver la final del Mundial, después de que la Comunidad de Madrid anunciara tras la victoria de España sobre Francia en la semifinal que en ese recinto se instalará la pantalla más grande de la región.

Hora y media han durado las entradas gratuitas hasta que se han agotado, según ha informado el Movistar Arena en una nota de prensa en la que explica que la taquilla virtual se abrió justo al finalizar el partido de la semifinal y registró un ritmo de reservas que dejó todo el aforo cubierto en noventa minutos.

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La final se retransmitirá en una pantalla gigante de 16x9 metros, a la que se sumarán las otras 10 fijas más pequeñas distribuidas por el recinto.

El ambiente previo al partido estará amenizado por la actuación en directo de DJ Nano en un recinto que abrirá sus puertas a las 19:30 horas del domingo. EFE

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