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Vicky Losada: "Quiero darle un empujón a la Liga F"

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Badalona (Barcelona), 14 jul (EFE).- La centrocampista española Vicky Losada ha asegurado este martes que su regreso a España, donde jugará esta temporada cedida en el Badalona Women, responde a su deseo de contribuir al crecimiento del fútbol femenino nacional y de "darle un empujón" a la Liga F.

"Vengo para, en el momento de mi carrera en el que estoy, poder darle un empujón a la Liga y conseguir que se vuelva a valorar un poco la Liga F. El talento que tenemos aquí es increíble", ha afirmado la jugadora catalana.

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Desde el hotel Marina Badalona, donde ha sido presentada oficialmente, Losada ha explicado que el hecho de que el Badalona Women y el Bristol City Women, club al que pertenece, formen parte del grupo inversor Mercury 13 ha hecho posible un regreso que, tras cuatro temporadas en Inglaterra, sentía necesario por motivos tanto deportivos como personales.

"Emocionalmente y anímicamente necesitaba volver aquí. Llevo mucho tiempo allí, el año pasado tuve mi primera experiencia en Segunda División de Inglaterra y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta", ha señalado.

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La egarense también ha destacado el potencial del fútbol femenino catalán y español y se ha mostrado convencida de que el crecimiento de la competición dependerá de una mayor inversión. "Tenemos niñas muy jóvenes que entienden el fútbol muy bien. Es cuestión de inversión, pero el talento está ahí", ha afirmado.

La centrocampista, de 35 años, ha subrayado que afronta esta nueva etapa con la intención de aportar su experiencia tanto dentro como fuera del terreno de juego. "Los títulos no lo son todo", ha reconocido. "Quiero ayudar al futuro de las niñas, dar más visibilidad y aportar al día a día del equipo".

En este sentido, ha incidido en que uno de sus principales objetivos será trasladar al vestuario la exigencia adquirida durante su trayectoria en clubes como el Barcelona, el Manchester City o el Arsenal.

"El talento no te gana partidos ni puntos. La disciplina, el querer seguir peleando cuando las cosas van mal, el crear una mentalidad competitiva durante todo el año son fundamentales", ha argumentado.

Preguntada por la evolución del fútbol español respecto al inglés, ha defendido que la principal fortaleza de España sigue siendo la formación de las futbolistas. "Lo primero que me preguntan fuera es qué hacemos y cómo entendemos el fútbol. Hay cosas que se llevan, que no se aprenden", ha sostenido.

Finalmente, sobre el futuro enfrentamiento contra el Barcelona, en el que jugó en tres etapas (2006-2007, 2008-2014 y 2014-2015), ha admitido que será un partido "especial", aunque afrontará ese momento desde "una perspectiva distinta".

"Ahora llega una Vicky mucho más madura, con otra mentalidad. Siempre va a ser especial, pero ahora estoy defendiendo al Badalona y ojalá podamos pelear por sacar los tres puntos allí", ha concluido. EFE

avm/gmh/jpd

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