Un incendio afecta a un polígono industrial y obliga a cortar la circunvalación de Granada

Granada, 14 jul (EFE).- Los bomberos intervienen en las labores de extinción de un fuego declarado este martes en un descampado del polígono industrial de Juncaril, en Peligros (Granada), que se ha propagado hasta la zona donde se ubican las naves y que ha obligado al corte de la circunvalación de Granada.

Según han informado a EFE fuentes del centro coordinador de emergencias 112 y de la Guardia Civil, el fuego se inició sobre las 16:30 horas en la calle Baza del polígono y se ha propagado rápidamente hasta la zona de las naves industriales.

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Una de ellas se ha visto afectada en el exterior, si bien no ha sido necesario de momento el desalojo de las mismas, según la Guardia Civil.

El fuego también ha obligado al corte de la GR-30 (circunvalación de Granada) en sentido Motril a la altura del kilómetro 6,200.

En el lugar intervienen efectivos de los bomberos del consorcio provincial, la Policía Local, la Guardia Civil y servicios sanitarios por prevención.

Además, en un lugar próximo pero del término municipal de Albolote, también en el área metropolitana de Granada, se ha declarado poco después un segundo incendio que afecta a una zona de pastos ubicada en el Camino Tinar.

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Se trata de un segundo incendio sin relación aparente con el primero pese a su proximidad y cercanía en el tiempo. EFE

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